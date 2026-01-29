Mira și Levi s-au despărțit. Cei doi au confirmat în urmă cu puțin timp

Deși fanii Mirei și ai lui Levi Elekes speculau de ceva vreme despărțirea, mai ales după ce artista a plecat în vacanță în Thailanda alături de Jo și alte vedete, fără acesta. Acum, cei doi au confirmat oficial separarea, mai ales că Mira a lansat o piesă sensibilă care a dezvăluit tot.

Mira a confirmat despărțirea împreună cu Levi

Artista a explicat pe Instagram că noua melodie, lansată imediat după despărțire, este o reacție firească la ce a trăit și că nu mai putea ascunde acest lucru. Cei doi au făcut anunțul împreună și au subliniat faptul că au rămas apropiați.

„Tocmai am lansat piesa pe care am scris-o imediat după ce ne-am despărțit. O să zică lumea că facem mișto oricum, că nu e pe bune, dar nu e nicio strategie de marketing. Ar fi fost ciudat să lansez o piesă cu un astfel de mesaj și de acolo ar fi interpretat lumea ce s-a întâmplat cu noi, de ce nu mai apari și așa și atunci ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit”, a spus Mira, pe Instagram.

Citește și: Vacanță de vis în Italia pentru Mira: „Acest hotel este pe locul doi în lume, dar pentru mine este numărul unu”

Levi Elekes s-a mutat din țară după despărțire

Levi Elekes a oferit un context amplu despre povestea lor, descriind relația ca fiind una profundă și foarte frumoasă, chiar dacă a luat sfârșit. Acesta a ales să plece din țară ulterior.

„Ar trebui să dăm puțin mai mult context. Ei bine, relația noastră a început într-un mod foarte atipic, dar în sensul bun, încă de la primul apel. De fapt noi cred că am avut un call și nu s-au mai oprit pur și simplu. Câte n-am descoperit împreună... S-au întâmplat fel și fel de chestiuni neașteptoate pe care nu le-am planificat, care ne-au schimbat modul în care vedem ce se întâmplă în lume, de ce se întâmplă anumite lucruri, cum se întâmplă. Și am avut o parteneră de discuție extrem, extrem, extrem, extrem de bună.

Noi nici până ziua de azi nu cred că am avut în patru ani un singur moment în care să zicem că ne-am plictisit. Nu pot spune aici tot. Anumite pasaje din viață consider că vor rămâne interesante dacă vor rămâne doar la cei care le-au trăit. Între timp eu m-am mutat din țară...

Ce mai pot spune eu despre noi... Mi se pare și sunt super, super mândru de noi, că nu a existat în atâtea luni nici măcar un singur moment în care să existe orice fel de minciună, să ne mințim vreodată, sau să existe agresivitate de orice mod. Noi nu cred că am ridicat vreodată vocea. Și când ne-am supărat conversațiile au fost calme ca să înțelegem cine ce-și dorește”, a transmis Levi.

Mesajul pentru fani și o despărțire fără etichete

Atât Levi, cât și Mira au transmis un mesaj de recunoștință comunității care i-a susținut.

„Nu prea am vorbit despre chestiunea asta, dar mi se pare că ai o comunitate aproape lăcrimant de faină care ne-a susținut foarte, foarte frumos în anii noștri. Ați postat cu noi, ați spus atâtea lucruri frumoase și mai departe, deci chiar ați făcut parte din povestea noastră într-un mod în care pe noi ne-a făcut foarte des să zâmbim”, a spus Levi Elekes.

Mira a explicat și cum arată relația lor acum: „Nu putem să ne punem etichete, că dacă zicem că am rămas prieteni e clișeic. Prieteni după patru ani de relație? Suntem doi oameni maturi care reușesc să vadă dincolo de aceste stereotipuri și să comunicăm, să ne înțelegem, să lucrăm împreună, să râdem în continuare împreună. Pe lângă viața noastră personală am construit și destul de multe... Că ne-am îmbinat tot, de la viața personală la cea profesională și am construit și sunt multe lucruri împreună pe care să le vezi și continuăm. Sunt sigură că mai există oameni care după ce se despart sunt așa Nu știu ce am putea să mai spunem. Sănătate”.