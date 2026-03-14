Incendiu la un spațiu comercial din Capitală. Pompierii iau în calcul evacuarea locatarilor/ Incendiul a fost localizat - UPDATE
Data actualizării: 18:32 14 Mar 2026 | Data publicării: 18:16 14 Mar 2026

Autor: Iulia Horovei

incendiu bucuresti Incendiu în Capitală. Captură video/ Sursa foto: Facebook, Mirela Cacescu

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 14 martie, la un spaţiu comercial aflat la parterul unui bloc în Şoseaua Pantelimon din București.

UPDATE: Incendiul care a izbucnit sâmbătă la un spaţiu comercial aflat la parterul unui bloc în Şoseaua Pantelimon a fost localizat.

Potrivit ISUBIF, în Şoseaua Pantelimon incendiul s-a manifestat la un magazin mixt de la parterul blocului, suprafaţa afectată fiind de aproximativ 80-100 mp, respectiv la faţada blocului pe aproximativ 5 - 10 mp.

Știre inițială

Potrivit ISUBIF, fumul a pătruns în scara blocului şi s-a propagat pe toată casa scării.

Imagini cu incendiul au fost surprinse de oamenii din zonă și au fost publicate pe rețelele de socializare. 

„În acest moment au fost realizate echipe de căutare-salvare pentru evacuarea locatarilor, dacă situaţia o impune”, precizează sursa citată.

Au fost alertate șapte autospeciale de stingere, două SMURD, descarcerare, autoscara şi Detaşamentul Special de Salvatori, potrivit Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 25 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 28 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 40 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 49 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 57 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 53 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 45 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
