Incendiu la un spațiu comercial din Capitală. Pompierii iau în calcul evacuarea locatarilor/ Incendiul a fost localizat - UPDATE

UPDATE: Incendiul care a izbucnit sâmbătă la un spaţiu comercial aflat la parterul unui bloc în Şoseaua Pantelimon a fost localizat.

Potrivit ISUBIF, în Şoseaua Pantelimon incendiul s-a manifestat la un magazin mixt de la parterul blocului, suprafaţa afectată fiind de aproximativ 80-100 mp, respectiv la faţada blocului pe aproximativ 5 - 10 mp.

Știre inițială

Potrivit ISUBIF, fumul a pătruns în scara blocului şi s-a propagat pe toată casa scării.

Imagini cu incendiul au fost surprinse de oamenii din zonă și au fost publicate pe rețelele de socializare.

„În acest moment au fost realizate echipe de căutare-salvare pentru evacuarea locatarilor, dacă situaţia o impune”, precizează sursa citată.

Au fost alertate șapte autospeciale de stingere, două SMURD, descarcerare, autoscara şi Detaşamentul Special de Salvatori, potrivit Agerpres.