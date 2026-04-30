Petromidia Năvodari a repornit. Flux constant și susținut de petrol din Kazahstan

Compania precizează că Petromidia Năvodari, cea mai mare rafinărie din țară, operează la un nivel ridicat de utilizare. Performanța este susținută de revizia planificată realizată în luna martie și de un flux constant de țiței provenit din Kazahstan, conform unui comunicat.

Stocuri peste medie și livrări accelerate

Potrivit datelor furnizate, stocurile de carburanți depășesc nivelul obișnuit. În timp ce benzina se apropie de capacitatea maximă de depozitare, producția de motorină se află la nivel maxim.

În acest context, încărcările la rampele auto se desfășoară într-un ritm accelerat pentru a face față cererii crescute. Totodată, compania lucrează la creșterea capacității de încărcare feroviară, pentru a facilita distribuția produselor către depozitele din întreaga țară.

Livrări constante către rețea și parteneri

Nivelul ridicat al producției permite asigurarea unor livrări constante către stațiile proprii, depozitele Rompetrol și partenerii comerciali.

Compania subliniază că nu există sincope în aprovizionare și că fluxul de distribuție funcționează normal.

Fără întârzieri în rețeaua de distribuție

Reprezentanții Rompetrol Downstream dau asigurări că nu sunt înregistrate probleme de aprovizionare sau întârzieri în livrările către clienți în rețeaua din România.

În plus, în depozitele operate au fost implementate măsuri suplimentare pentru menținerea unui flux constant de carburanți, fără a afecta livrările către ceilalți clienți ai companiei.