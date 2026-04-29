Invitatul lui Bogdan Bolojan, redactor-șef ȘtiriDiaspora.ro, este Erich Mocanu, reprezentant al Asociației AEBS, cunoscut pentru implicarea sa în problemele românilor din diaspora.

Tema principală a ediției este legată de pensiile din Germania: care este vârsta de pensionare, ce stagiu complet de cotizare este necesar și în ce condiții se poate obține pensionarea anticipată. Se va discuta și despre penalizările aplicate în astfel de cazuri, dar și despre faptul că în Germania există o pensie maximă plafonată prin lege.

Un alt subiect important vizează situația magistraților germani: la ce vârstă ies la pensie și ce venituri au după retragerea din activitate.

Vom compara și nivelul salariilor din Germania și Austria, dar și condițiile oferite românilor care lucrează în cele două state, inclusiv în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, unde există o comunitate numeroasă de românce.

Vor fi analizate și contribuțiile la sănătate din Germania, după discuțiile privind posibile majorări, dar și sistemele de protecție socială: unde ești mai bine sprijinit dacă rămâi fără loc de muncă și ce stat oferă ajutoare mai consistente.