Guvernul Tomac: tehnocrat, politic sau prezidențial? Prof. Vlad Nistor, la Ce Se Întâmplă

Profesorul Vlad Nistor, directorul general al Institutului Diplomatic Român, vine joi, 11 iunie 2026, la emisiunea Ce Se Întâmplă.

Joi, 11 iunie 2026, de la ora 12:00, profesorul Vlad Nistor, directorul general al Institutului Diplomatic Român, este invitatul lui Răzvan Dumitrescu la emisiunea „Ce se întâmplă?“, pe DCNews și DCNews TV.

Principalele subiecte de dezbatere sunt:

Ce se (mai) întâmplă cu guvernul Eugen Tomac

Executiv tehnocrat, politic sau prezidențial?

Din culisele înfruntării Bolojan-Nicușor Dan

Tensiuni geopolitice. Ce se întâmplă cu România

Șocant! Cine ne testează la toate capitolele

Sezonul dronelor. Comparația care aruncă în aer discursul oficial

Analizele care ne dau fiori: „Situația seamănă cu cea din 1939!“

Emisiunea va fi transmisă joi, începând cu ora 12:00, pe DC News și DC News TV.

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