Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Guvernul Tomac: tehnocrat, politic sau prezidențial? Prof. Vlad Nistor, la Ce Se Întâmplă

Guvernul Tomac: tehnocrat, politic sau prezidențial? Prof. Vlad Nistor, la Ce Se Întâmplă

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 10 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
vlad nistor la dcnews

Profesorul Vlad Nistor, directorul general al Institutului Diplomatic Român, vine joi, 11 iunie 2026, la emisiunea Ce Se Întâmplă.

Joi, 11 iunie 2026, de la ora 12:00, profesorul Vlad Nistor, directorul general al Institutului Diplomatic Român, este invitatul lui Răzvan Dumitrescu la emisiunea „Ce se întâmplă?“, pe DCNews și DCNews TV.

Principalele subiecte de dezbatere sunt:

  • Ce se (mai) întâmplă cu guvernul Eugen Tomac
  • Executiv tehnocrat, politic sau prezidențial?
  • Din culisele înfruntării Bolojan-Nicușor Dan
  • Tensiuni geopolitice. Ce se întâmplă cu România
  • Șocant! Cine ne testează la toate capitolele
  • Sezonul dronelor. Comparația care aruncă în aer discursul oficial
  • Analizele care ne dau fiori: „Situația seamănă cu cea din 1939!“

Emisiunea va fi transmisă joi, începând cu ora 12:00, pe DC News și DC News TV.

Rămâneți alături de noi!

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

vlad nistor
razvan dumitrescu
ce se intampla
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

GIGI   •   10 Iunie 2026   •   13:20

DOAMNE UNDE NE-AI ADUS.........

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
Cele mai citite știri
Parteneri

x close