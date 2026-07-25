Cea mai mare satisfacţie a lui Titi Aur după 20 de ani de conducere defensivă şi 3 ani de DC Conducem

Imagine cu Titi Aur, instructor de conducere defensivă, la DC Conducem

Titi Aur a spus care este cea mai mare satisfacţie a sa, la aproape 20 de ani de la intrarea în domeniul conducerii defensive, dar şi după 3 ani de DC Conducem, emisiune transmisă săptămânal de DC News.

La ultima ediţie DC Conducem, i-am transmis lui Titi Aur mesajul unui bucureştean salvat de sfaturile expertului. Concret, acesta a scăpat la limită de un accident care putea avea consecinţe tragice, după ce a ascultat una dintre lecţiile lui Titi Aur: să îţi intersectezi privirea cu şoferii la trecerea de pietoni. Asta pentru că o maşină nu a oprit la trecere şi a trecut chiar prin faţa pietonului.

"Aceasta este principala mulțumire sau satisfacție pe care o am atunci când vorbim de activitățile, acțiunile pe care le fac eu sau colegii mei. Când spune cineva: „Uite, am scăpat” sau „N-am pățit” sau „Am avut o fază mai ușoară pentru că am auzit, pentru că am aflat, pentru că am fost la curs, pentru că am văzut o emisiune”. Aceasta este cea mai mare satisfacție, când vezi că undeva cineva a fost salvat ca urmare a unor acțiuni pe care le facem.

Din păcate, nu se face pe plan național, nu se fac adevărate campanii. Ce facem noi înseamnă o mică picătură care contează, dar ar trebui să vină și lacul mare. Adică să fie și acele multe picături, să fie acel program coerent de educație și de tot ce vorbim noi aici, începând de la cel mai mic până la cel mai mare. Și transmiterea mesajului, bineînțeles, coroborată și cu drumul, și cu mașina, dar în primul rând omul. Omul însemnând pieton, biciclist, trotinetist, pasager în mașină și, bineînțeles, șofer amator sau profesionist", a declarat Titi Aur.

Acum doi ani, un şofer îi mulţumea lui Titi Aur pentru sfaturi, spunând că a ştiut, graţie lecţiilor expertului, să iasă dintr-o maşină răsturnată.

"Sunt din când în când astfel de mesaje. Eu sunt convins că sunt mult mai multe. Când transmiți informații care educă, nu știi pe cine ai salvat, dar știi că pe undeva unii au fost salvați sau au făcut mai puține greșeli", a mai spus Titi Aur.

Emisiunea DC Conducem se transmite în fiecare zi de marţi, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.