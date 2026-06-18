Cum a stimulat războiul din Iran vânzările de vehicule electrice în Europa

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Scumpirea combustibililor, provocată de conflictul din Iran, impulsionează cererea de vehicule electrice, atât noi, cât și second-hand, pe întreg teritoriul Europei.

Scumpirea combustibililor, apărută în urma războiul din Iran, stimulează cererea de vehicule electrice noi şi second-hand în întreaga Europă, dar unii directori de companii avertizează că interesul ar putea scădea dacă prețul benzinei se ieftineşte, transmite Reuters.

Experţii din industrie spun că îmbunătăţirile aduse infrastructurii de încărcare şi un val de modele mai accesibile, inclusiv cele lansate de producătorii auto chinezi, contribuie la popularizarea vehiculelor electrice, susţinând cererea.

Acord prelungit SUA - Iran

SUA şi Iranul au convenit asupra unui armistiţiu prelungit, dar având în vedere perturbările provocate transportului maritim, ar putea dura câteva săptămâni până când fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz se vor normaliza, astfel că preţurile la combustibili vor rămâne, probabil, la un ridicat timp de mai multe luni.

Datele arătate de Reuters de grupul de cercetare New Automotive şi asociaţia E-Mobility Europe arată că, în luna mai, înmatriculările de vehicule electrice noi au crescut cu 34% în ritm anual pe 17 pieţe care regrupează peste 90% din vânzările de autoturisme din Uniunea Europeană şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb. De asemenea, modelele complet electrice au reprezentat aproape una din patru înmatriculări noi pe aceste pieţe.

Cererea pentru vehiculele electrice Renault a explodat

Carnetul de comenzi pe vehicule electrice al Renault a crescut cu 50% în unele ţări de la începutul războiului din Iran, a zis recent directorul general Francois Provost într-un interviu pentru Reuters, dar a prognozat că ritmul de creştere "va scădea" dacă preţurile combustibililor scad.

La rândul său, directorul pentru Europa de la Ford, Jim Baumbick, a declarat că războiul "a sporit interesul clienţilor" pentru vehiculele electrice, dar a avertizat că nu trebuie să consideră asta drept o schimbare de durată.

Războiul din Iran a apărut într-un moment în care producătorii auto lansează vehicule electrice mai ieftine în Europa, abordând una dintre principalele bariere în calea adoptării acestor vehicule, costurile iniţiale mai mari în comparaţie cu maşinile cu motor cu ardere internă.

Producătorii auto chinezi atacă segmentul hatchback-urilor mici din Europa

Producătorii auto chinezi se extind dincolo de modelele mai mari, intrând pe segmentul hatchback-urilor mai mici de pe piaţa din Europa, BYD lansând săptămâna trecută modelul Dolphin G la Berlin.

"Interesul consumatorilor pentru vehiculele electrice este stimulat în mod clar de maşinile chinezeşti ieftine şi foarte bune care sosesc pe piaţă", a declarat Andy Palmer, un fost director la Nissan, companie care a lansat modelul Leaf EV pentru piaţa de masă.

Oferta de vehicule electrice second-hand este, de asemenea, în creştere, cu o cerere puternică. Platforma online OLX a informat că vânzările pentru mărcile chinezeşti în Franţa au crescut de peste patru ori faţă de anul precedent în luna mai.

Platforma online germană de maşini noi şi second-hand Carwow a informat că interesul pentru vehiculele electrice, măsurat pe baza configuraţiilor şi solicitărilor de achiziţie, s-a stabilizat la 70% până la 75%, în creştere de la aproximativ 40% la începutul acestui an. "Aceasta este rezultatul unei evoluţii îndelungate de la un efect pe termen scurt la o tendinţă sustenabilă", a declarat Philipp Sayler von Amende, director general al Carwow Germania.

Vehiculele electrice second-hand, relativ ieftine

Mai mult, vehiculele electrice second-hand sunt şi relativ ieftine. Reducerile de preţuri demarate de producătorul american Tesla în 2023 au redus drastic valorile de revânzare, deşi preţurile sunt acum în creştere pe măsură ce cererea se consolidează.

Pentru moment, vehiculele electrice second-hand sunt mai ieftine decât modelele comparabile cu motor cu ardere internă.

În Marea Britanie, vehiculele electrice cu o vechime cuprinsă între doi şi patru ani se vând cu aproximativ 33% din preţul lor iniţial, faţă de 52% pentru maşinile pe combustibili fosili, potrivit firmei de servicii pentru dealeri Cox Automotive.

Directorul de analiză al Cox, Philip Nothard, a declarat că o ofertă tot mai mare de vehicule electrice noi şi second-hand la preţuri accesibile ar trebui să susţină cererea, chiar dacă preţurile combustibililor scad. "Piaţa ar trebui să se stabilizeze. Mă îndoiesc foarte mult că vom asista la o scădere", a spus Philip Nothard, notează Agerpres.

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