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Peste 9.700 de dosare au fost aprobate în cadrul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice

Autor: Editor Team
Data publicării: 04 Aug 2026
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Foto: Pixabay / mașini rabla

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat marți, 04 august 2026, în urma ședinței Comitetului de Avizare, lista care cuprinde 9.743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla Auto 2026, dedicat persoanelor fizice.

„Cele 9.743 de ecotichete aprobate astăzi reprezintă un pas înainte în procesul de modernizare a parcului auto din România și încurajează adoptarea unor soluții de mobilitate cu impact redus asupra mediului. Programul Rabla oferă un sprijin concret cetățenilor care aleg autovehicule mai puțin poluante și contribuie astfel la reducerea emisiilor și la îmbunătățirea calității aerului.” - a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și a autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate.

Totodată, sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid încă se derulează. În prezent, bugetul disponibil este de 35.302.000 de lei, iar înscrierile se pot face până la data de 31.12.2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

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AFM
Rabla Auto 2026
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