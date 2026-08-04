MAE, atenționare de călătorie în Bulgaria

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Sursa foto: Agerpres

Atenționare de călătorie transmisă de Ministerul Afacerilor Externe pentru românii care pleacă sau tranzitează Bulgaria. Din cauza valului de caniculă, autoritățile bulgare impun restricții temporare de circulație pentru camioanele de peste 20 de tone în perioada 4-6 august. Măsura afectează autostrăzile Trakia, Struma sau Evropa, dar și drumuri naționale cheie dinspre punctele de frontieră Ruse, Vidin și Silistra.

Ministerul Afacerilor Externe a emis, marţi, o atenţionare de călătorie pentru Republica Bulgaria, unde sunt instituite restricţii temporare de circulaţie, la mijlocul acestei săptămâni, pentru camioanele care depăşesc 20 de tone.

MAE informează astfel cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că în perioada 4 - 6 august, intervalul orar 13:00 - 21:00, din cauza temperaturilor ridicate, deplasarea camioanelor de peste 20 de tone va fi restricţionată pe autostrăzile "Trakia", "Struma", "Maritsa" şi "Evropa", precum şi pe anumite porţiuni din "Hemus" (pe teritoriul regiunilor Sofia, Lovech, Targovishte, Shumen şi Varna).

Se vor introduce restricţii temporare şi pe sectoare din drumurile naţionale: I-1 Vidin - Vratsa, I-2 Ruse - Varna, I-3 Byala - Botevgrad, I-4 Koritna - Shumen, I-5 Ruse - Makaza, I-6 Sofia - Burgas (Drumul Subbalcanic) şi I-7 Silistra - Shumen, pe drumurile naţionale de clasa a II-a - II-55 Debelets - Gurkovo - Nova Zagora şi II-66 Stara Zagora - Chirpan, precum şi pe drumul III-663 Chirpan - Tselina.

De la restricţii sunt excluse camioanele care transportă alimente perisabile, mărfuri ce necesită regim de temperatură controlată, animale vii şi mărfuri periculoase, a precizat un comunicat de presă al MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă şi consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro şi www.mae.ro.