Dâmbovița Arena, aproape de finalizare

Dâmbovița Arena, noul complex sportiv de la Târgoviște, este aproape de finalizare, anunță Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Este spectaculoasă! Atrage privirile tuturor. Și, cel mai important, va fi locul unde se vor pregăti generațiile de sportivi care ne vor face mândri.

Dâmbovița Arena este aproape gata. Noul complex sportiv de la Târgoviște va deveni un punct de referință pentru sportul dâmbovițean și nu numai.

Între timp, noul sezon din Liga a II-a a început, iar Chindia Târgoviște luptă pentru rezultate cât mai bune.

Mult succes jucătorilor, staff-ului și tuturor celor implicați în activitatea echipei!

Hai, Chindia!", a punctat Corneliu Ștefan.