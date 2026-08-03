Alina Mitrache a murit: „Un înger blond va prezenta de acum știrile din Rai” / FOTO: colaj Facebook @Alina Mitrache

Presa din Constanța este mai săracă după moartea Alinei Mitrache. Zeci de colegi, prieteni și oameni care au cunoscut-o își iau rămas bun de la jurnalista și prezentatoarea de știri de la Dobrogea TV, care s-a stins din viață după o luptă grea cu boala. În urma ei rămân amintirea unui profesionist respectat, a unui om discret și o durere care se regăsește în fiecare mesaj publicat de cei care au iubit-o.

Vestea a fost anunțată de familie printr-un mesaj publicat în mediul online. Cei care au cunoscut-o vorbesc despre un om cald, discret și dedicat, atât profesiei, cât și celor din jur.

Mesajul transmis de familie a emoționat sute de oameni:

„Cu lacrimi în ochi și cu o durere în suflet de nedescris,scriu aceste rânduri...

Scumpa și iubita noastră Alina, un om atât de deosebit a fost chemată în Împărăția Cerurilor astăzi.

Dumnezeu a vrut-o înger atât de devreme.

Cei ce au cunoscut-o cu adevărat și au îndrăgit-o sunt așteptați de mâine, 03 August 2026 orele 13, pentru a-și lua rămas bun la Casa Luminii, str. Bărăganului nr 12 Constanta.(vis a vis de Cimitirul Central)

Stâlpii se vor citi în jurul orelor 19, urmând ca marți 04 August după slujba de înmormântare ce va avea loc la orele 12:30 la Biserica Constantin si Elena din Km 4-5 (incinta unității militare) sa fie condusă pe ultimul drum spre Cimitirul Municipal (Energia)”.

CITEȘTE ȘI: Scriitorul şi jurnalistul Traian Dobrinescu a murit: A fondat primul cotidian particular independent din România

O carieră dedicată jurnalismului și oamenilor

Alina Mitrache a făcut parte ani la rând din presa constănțeană. Publicul a cunoscut-o din postura de prezentatoare de știri, iar colegii au apreciat profesionalismul, eleganța și seriozitatea cu care și-a desfășurat activitatea.

Dincolo de televiziune, aceasta profesa și ca asistent medical generalist într-o clinică din Constanța ca să fie aproape de oameni și în afara studioului de televiziune.

Ultimele imagini publicate de Alina Mitrache

Ultimele fotografii publice postate de jurnalistă au fost publicate pe contul său de Facebook, în luna mai. Imaginile o surprind la o petrecere, zâmbitoare și elegantă, fără ca cineva să își imagineze că vor deveni ultimele amintiri publice lăsate de ea.

După anunțul decesului, fotografiile au fost redistribuite de numeroși prieteni și colegi, devenind un simbol al amintirii pe care Alina Mitrache o lasă în urmă.

„Un înger blond va prezenta de acum știrile din Rai”

Moartea jurnalistei a fost urmată de un val de mesaje de condoleanțe. Colegii și prietenii au vorbit despre omul pe care l-au cunoscut și despre golul pe care îl lasă în urmă.

„Din păcate vestea de care ne temeam a sosit în această dimineață. Colega noastră Alina Mitrache, după o lungă și nedreaptă suferință, nu mai este alături de noi. Dumnezeu să o odihnească în pace!”

„Un înger blond va prezenta de acum știrile din Rai… Alina Mitrache mi-a fost colegă, uneori confidentă, m-a învățat cat de mult trebuie să prețuim fiecare clipă, m-a învățat ca fiecare zi este o sărbătoare și ca frumusețea exterioară este reflexia unui suflet curat. Drum lin alături de îngeri!”

Cei care au lucrat alături de Alina Mitrache spun că aceasta a fost un om de o bunătate rară, mereu atentă la cei din jur.

„Sufletul cald și blând al Alinei Mitrache a plecat dintre noi, lăsând în urmă o tăcere grea și o durere de nedescris. A fost un om de o bunătate rară, o prezență divină care lumina orice loc în care pășea.

Pentru mine, Alina a fost mult mai mult decât o colegă la Dobrogea TV. A fost o parte din viața mea, un om cu care am împărțit multe: am râs, am plâns, am trecut prin momente bune și mai puțin bune. Am împărțit un "colț de pâine" și am mâncat din aceeași farfurie. Genul acela de prietene și colege pe care le întâlnești o singură dată în viață și pe care le porți în inimă pentru totdeauna.

Bunătatea ei, căldura cu care te asculta și blândețea ei vor rămâne mereu vii în amintirea mea.

Oamenii dragi nu pleacă niciodată cu adevărat de lângă noi; ei rămân în fiecare amintire frumoasă pe care ne-au lăsat-o.

Zbor lin către stele, dragă Alina! Îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și pentru tot ce am trăit împreună. Vei rămâne mereu un om de milioane în sufletul meu. Dumnezeu să te odihnească în pace!”

Un alt coleg și-a exprimat durerea prin câteva rânduri scurte.

„Foarte trist… O femeie discretă, elegantă, frumoasă, distinsă. A trecut ca o adiere prin TV Neptun. Impecabilă. Puține prezentatoare mai văd azi cu distincția și profesionalismul ei. Dumnezeu s-o odihnească”.

Printre cele mai emoționante mesaje se numără și cel al unei persoane apropiate familiei.

„Cea mai frumoasă femeie… cea mai dulce și cea mai feminină din câte am cunoscut vreodată… Acum 16 ani te-am cunoscut în cel mai important moment al vieții mele, mi-ai ținut fetele în brațe din primele zile de viață, le-ai transmis frumusețea… acea frumusețe ce doar tu o aveai… Pentru tine eu eram Alba ca Zăpada, tu pentru mine erai femeia completă… Dumnezeu a lăsat uitarea, dar un om ca tine nu se poate uita… Îți voi duce finuțele acolo unde îți doreai, dar să rămâi lângă ele… așa cum și ele vor crește știind că au avut două nașe minunate! Adio, Alina, până ne vom revedea”.

Un alt mesaj spune durerea celor rămași.

„Suntem trecători... prin suflet, prin timp, prin vise, prin sentimente... Prin oameni, prin greutăți, prin bucurii, prin succes, prin singurătate, prin viață... Dumnezeu să te odihnească în pace și lumina Alina Mitrache!”