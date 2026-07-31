Nuntă cu 60 de nași în Vrancea. Artificii, îngeri și o petrecere spectaculoasă care a aprins internetul / video

Nuntă cu 60 de nași în Vrancea. Artificii, îngeri și o petrecere spectaculoasă care a aprins internetul / FOTO: colaj capturi video Facebook

Dacă scopul unei nunți este să rămână în memoria invitaților, atunci petrecerea organizată de Alin Hangu și Lenuța și-a atins obiectivul. Cununia religioasă a fost urmată de o petrecere organizată în zona Homocea, Adjud, din județul Vrancea, iar imaginile distribuite pe rețelele sociale au ajuns rapid în atenția a mii de oameni.

Filmările publicate de participanți surprind un eveniment construit la scară mare. Alai numeros, decoruri spectaculoase, efecte speciale, artificii, fum, spumă, dansatoare costumate în îngeri și un program artistic care a ținut atmosfera la cote ridicate pe tot parcursul serii.

În mediul online, însă, un alt detaliu a atras aproape la fel de multă atenție precum spectacolul oferit la petrecere.

CITEȘTE ȘI: De la „o seară minunată” la „cea mai mare mahmureală din lume”, invitații povestesc cum a fost la nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce

60 de perechi de nași, detaliul care a stârnit cele mai multe reacții

Potrivit informațiilor care circulă în spațiul online și comentariilor publicate de persoane care susțin că au participat la eveniment, mirii ar fi avut aproximativ 60 de perechi de nași.

Informația nu a fost confirmată oficial, însă a fost suficientă pentru ca secțiunile de comentarii să explodeze.

Internauții s-au întrebat cum s-ar fi desfășurat ceremonia religioasă în condițiile unui număr atât de mare de nași și au făcut glume despre organizarea unui astfel de moment. Unii au ironizat inclusiv tradiția darurilor și a plocoanelor și au sugerat că pregătirile pentru un asemenea eveniment ar putea pune la încercare orice familie.

Dacă imaginile cu artificiile au impresionat, numărul presupus al nașilor a devenit rapid subiectul principal al discuțiilor.

„60 de perechi de nași? Ăsta e avantaj pe față!”

„Nici nu se cunosc nașile cu fina”

„Nu mai zic de plocoane că trebuie sa cumpere toată ferma de curcani, dar cum ajunge la ei într-o singura zi.. Au ei secretul lor!”

„Doamne ferește! Este o nebunie acum în 2026. Nimic nu mai este normal!”

„Cum 60 de perechi de nași? Și în biserică cine pune cununiile?”

Lux cât pentru mai multe nunți într-una singură

Imaginile distribuite pe TikTok și Facebook surprind o desfășurare de forțe greu de trecut cu vederea. Artificiile au luminat cerul, ringul de dans a fost acoperit de fum și spumă, tinere îmbrăcate în costume inspirate de îngeri au completat spectacolul vizual. Muzica a răsunat, iar dedicațiile au curs fără pauză.

În imaginile publicate pe rețele, mai multe persoane au dat pentru dedicațiile muzicaleîn mod repetat sume de ordinul zecilor de milioane de lei vechi. Imaginile nu permit verificarea acestor afirmații, însă ele au alimentat percepția că petrecerea a fost una în care opulența a fost prezentă la fiecare pas.

Nume cunoscute, vehiculate în mediul online

Pe lângă imaginile spectaculoase, în spațiul online au apărut și afirmații potrivit cărora la eveniment ar fi fost prezente persoane asociate unor clanuri cunoscute din mai multe județe. Printre numele vehiculate în comentarii și în postările distribuite pe rețelele sociale se regăsesc Cordunenii, Dobrean, Duduienii și Chira.

Până în acest moment nu există o confirmare oficială cu privire la aceste informații, iar imaginile publicate nu permit verificarea identității tuturor participanților. Subiectul a fost însă suficient pentru ca discuțiile din mediul online să capete amploare și să transforme nunta într-unul dintre cele mai comentate evenimente din zonă.

O nuntă care a devenit spectacol și pe internet

În ultimii ani, petrecerile de mari dimensiuni au ajuns să fie urmărite aproape la fel de atent pe internet precum de invitații aflați în sală.

În cazul nunții organizate în zona Homocea, imaginile au circulat rapid, iar fiecare secvență a generat noi comentarii și interpretări.

De la artificii și costume spectaculoase, până la presupusele zeci de perechi de nași și numele vehiculate în spațiul online, fiecare detaliu a contribuit la transformarea evenimentului într-un subiect intens discutat.

Un lucru este cert. Pentru câteva ore, nunta lui Alin Hangu și a Lenuței a reușit să eclipseze aproape orice alt subiect monden din județul Vrancea, iar internetul a făcut ceea ce știe cel mai bine, a privit, a comentat și a transformat fiecare moment într-un nou motiv de dezbatere.