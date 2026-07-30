Smiley și Selly au zburat cu pilotul militar Mihai Vîrdol. Ultimul mesaj publicat de locotenentul-comandor, înainte de accidentul care i-a fost fatal

Pilotul Mihai Vîrdol participase în cadrul proiectului „La Muncă”, cu Smiley și Selly. Foto: Facebook

Smiley și Selly au avut onoarea de a zbura, la un moment dat, cu pilotul militar Mihai Vîrdol. Forțele Aeriene Române, au venit ieri cu un trist anunț. Locotenentul-comandor Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian ,,Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, a murit.

Estea doliu în aviața românească, după moartea locotenentului-comandor Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian ,,Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”. Tristul anunț a fost făcut ieri de Forțele Aeriene Române. Militarul a încetat din viață după mai multe zile petrecute în stare critică, în urma unui grav accident de motocicletă.

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Pilotul Mihai Vîrdol participase în cadrul proiectului „La Muncă”, cu Smiley și Selly

Pilotul Mihai Vîrdol participase anul trecut la proiectul „La Muncă”, desfășurat de Forțele Aeriene Române împreună cu Smiley și Selly. Astfel, cei doi au avut onoarea de a zbura cu pilotul militar. De altfel, și Mihai Vîrdol postase pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii în care apărea alături de Smiley și Selly.

"După 2 ore de briefing și 1 sesiune de simulator, se vede bucuria zborului!", scria Mihai Vîrdol, în 22 noiembrie 2025, pe pagina lui de Facebook.

Scandal ajuns în Parlament. Un deputat AUR a cerut explicații de la MApN pentru filmările cu Selly și Smiley

Selly și Smiley au avut atunci acces în unități militare pe baza unui acord cu MApN, iar asta a generat un scandal care a ajuns până în Parlament. Un deputat AUR a cerut explicații de la Ministerul Apărării, după ce, la finalul anului 2025, Selly și Smiley au jucat rolul unor piloți militari pentru show-ul ”La muncă”, găzduit de canalul de YouTube al lui Selly.

Filmările s-au desfășurat la Academia Forțelor Aeriene ”Henry Coandă”, Baza 90 Transport Aerian Otopeni ”Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” și Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic ”Aurel Vlaicu”.

Cum a explicat Radu Miruță prezența influencerilor în bazele aeriene ale armatei

Deputatul AUR Daniel-Cătălin Ciornei venise cu o interpelare către Ionuț Moșteanu, ministru al Apărării Naționale la acea vreme, dar răspunsul a venit abia la începutul lunii februarie 2026, când la conducerea MApN a ajuns Radu Miruță.

”Colaborările sunt exclusiv pe bază de voluntariat, fără compensații financiare, și urmăresc promovarea imaginii instituției militare, precum și atingerea obiectivelor de comunicare publică ale acesteia. De la înființarea paginilor oficiale pe rețelele sociale, Ministerul Apărării Naționale nu a alocat resurse bugetare pentru activități de social media sau pentru evenimente în care au fost implicați influenceri”, a explicat Radu Miruță atunci.

Ultimul mesaj publicat de pilotul militar Mihai Vîrdol

Pilotul Mihai Vîrdol era activ în mediul online și publica frecvent imagini din călătorii sau din momentele petrecute alături de familie și prieteni. Era mereu plin de viață și cu zâmbetul pe buze.

Ultimul mesaj publicat de militar datează din 17 iunie 2026. Este vorba despre un video cu mai multe secvențe imortalizate de către acesta într-o vacanță.: zbor cu avionul, scufundări și plimbări pe mare. În una dintre secvențe apărea și pe o motocicletă, fericit. La acel moment, nimic nu anunța tragedia care avea să urmeze câteva săptămâni mai târziu.

Captură foto: Facebook Mihai Vîrdol

Val de mesaje de condoleanțe după moartea pilotului Mihai Vîrdol

După anunțul decesului, internauții au lăsat zeci de mesaje de condoleanțe la această postare:

"Mihai, drum cu Lumină. Vei ramâne veșnic în sufletele noaste. Aș fi vrut să-ți fiu de folos și acum, să te pot ajuta să te recuperezi, să poți din nou zbura".

"Există oameni care iubesc cerul atât de mult, încât parcă îi aparțin. Cerul și-a primit pilotul acasă. Drum lin printre nori, Mihai. Dumnezeu să îți dăruiască odihnă veșnică, iar celor rămași în urmă puterea de a păstra vie lumina pe care ai lăsat-o în sufletele lor".

"Cerul pe care l-ai iubit atât de mult te-a chemat la el. Zbor lin către Escadrila din Ceruri!"

"Dumnezeu să te odihnescă Mihai, prea devreme pentru escadrila din ceruri!"

Cine a fost Mihai Vîrdol, pilotul militar care a salvat vieți la Colectiv și în pandemie

Moartea lui Mihai Vîrdol a provocat un val de emoție în rândul militarilor, al celor care au colaborat cu acesta de-a lungul carierei sale, dar și rândul oamenilor simpli, care nu au legătură cu domeniul aviației sau cu cel militar. Pilotul Mihai Vîrdol era apreciat de toată lumea, pentru profesionalismul său și pentru felul lui de a fi. A salvat vieți la Colectiv și în pandemie. El a măturisit, la un moment dat, că și-a dorit de când era mic să fie pilot militar:

„A fost o meserie inspirată. Tatăl meu a fost pilot instructor pe MIG-ul 21, în anii 80-90 și când am văzut cât de frumoasă este aviația, am decis la vârstă de 5 ani că voi deveni pilot militar”.

Destinul i-a ghidat paşii spre aviație, iar tatăl său cdor Daniel Vîrdol - fost pilot militar, instructor pe avioane de vânătoare Mig 21 şi IAR 99 Şoim - a fost cel care i-a insuflat dragostea pentru una dintre cele mai riscante şi mai frumoase profesii din lume care-ți dă libertate şi satisfacție - zborul.

„ZBORUL este o profesie în care te concentrezi pe misiunea pe zbor şi nimic altceva nu mai există din momentul în care ai decolat. O profesie care cere pasiune şi sacrificii iar pe măsură ce devii pilot experimentat constați că petreci din ce în ce mai puțin timp acasă. O profesie în care te confrunți cu situații limită la care trebuie să acționezi în timp record şi să ai viteză de reacție pentru situațiile de urgență. O profesie care necesită antrenament fizic şi mental iar pentru asta mă pregătesc intens”, spunea Mihai Vîrdol.

În toamna anului 2015, s-a aflat la manșa aeronavelor militare care au transportat către spitale din Europa răniții din incendiul produs în clubul Colectiv, contribuind astfel la evacuarea acestora pentru tratament în străinătate. Apoi, în perioada pandemiei de COVID-19, pilotul militar a efectuat zboruri de evacuare medicală și transport pentru pacienții aflați în stare gravă.

Mihai Vîrdol, măturii despre primul său zbor

El a povestit cu emoție și despre primul zbor din viața sa profesională: „Un zbor unic şi înălțător suletului meu executat în dublă comandă pe IAR -99 Şoim alături de tatăl meu. El se pensiona şi executa ultimul zbor iar eu, elev fiind în primul an de studii, am primit aprobare pentru primul zbor inițiatic. La aterizare, tata mi-a predat ştafeta înmânându-mi casca de pilot şi de atunci o port cu respect şi peste tot ín lume. După terminarea studilor am ales aviația de transport, Baza 90. Aviația de transport mi-a deschis aripile, am căpătat experiență şi posibilitatea de a vedea lumea. Am executat misiuni de toate tipurile peste tot ín lume, stingere incendii, evacuare medicală, lansări paraşutişti, zboruri de inserție şi extracție”.

Printre multe altele, pilotul Mihai Vîrdol a zburat în teatrele de operații din Afghanistan, Kosovo, Iraq, a participat la exerciții naționale şi internaționale European Spartan 2023, European Spartan 2024, Sea Sheald, Falcon LEAP, ETAP Tactical Transport, Air Defender.

Ministerul Apărării: Cerul României este mai sărac

Ministerul Apărării, Armata României și Forțele Aeriene Române au transmis mesaje emoționante după moartea locotenentului-comandorul Mihai Vîrdol.

"Astăzi, cerul României este mai sărac. Ne luăm rămas-bun, cu inimile grele, de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

Există oameni care nu lasă urme doar prin ceea ce fac, ci și prin felul în care îi fac pe ceilalți să se simtă. Mihai a fost unul dintre ei. Un militar dedicat, un pilot de excepție, un camarad pe care te puteai baza în orice împrejurare și un om care și-a purtat uniforma cu onoare, modestie și demnitate.

Astăzi, gândurile noastre sunt alături de familia sa, de cei dragi și de toți camarazii care au împărțit cu el cerul, misiunile și aceeași credință în onoare și datorie. Unele zboruri nu se termină niciodată. Ele continuă dincolo de nori, acolo unde doar cei mai buni ajung. Drum lin printre nori, camarade. Dumnezeu să te odihnească în pace!", a transmis ieri Ministerul Apărării.

"Zbor lin către Escadrila din Ceruri! Cu profundă tristețe, astăzi ne luăm rămas bun de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian ,,Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

În astfel de momente de grea încercare, cuvintele sunt prea mici pentru a exprima pierderea unui camarad de arme, a unui profesionist desăvârșit și a unui om de aleasă ținută morală. Va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un militar devotat, un pilot desăvârșit și un coleg pe care te puteai baza întotdeauna.

Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei apropiați și către toți camarazii cu care a împărțit cerul, misiunile și idealurile. Le transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune în aceste clipe de profundă durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", este mesajul postat de Forțele Aeriene Române.

"Sunt vești pe care nimeni nu și-ar dori să le scrie. Astăzi ne luăm rămas-bun de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

În spatele uniformei a fost un om. Un fiu, un prieten, un camarad. Un pilot care și-a dedicat viața zborului și misiunii de a-și servi țara. Pentru cei care l-au cunoscut, va rămâne mereu un profesionist desăvârșit, un om de caracter și un coleg pe care te puteai baza.

Astăzi, gândurile noastre sunt alături de familia sa, de cei dragi și de camarazii care au împărțit cu el cabine de pilotaj, misiuni, emoții și responsabilități. Le transmitem întreaga noastră compasiune și sincere condoleanțe.

Există plecări care lasă un gol pe care nici timpul nu îl poate umple. Astăzi, cerul militar românesc este mai sărac.

Zbor lin către Escadrila din Ceruri! Dumnezeu să te odihnească în pace, camarade", a transmis Armata României.