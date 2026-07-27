Tragedia din Piațra Neamț: Frații de 12 și 15 ani care au murit înecați încercau să-și salveze sora

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Doi frați, de 12 și de 15 ani, au murit înecați, duminică, încercând să-și salveze sora.

Cei doi fraţi care au murit, duminică, înecaţi în râul Moldova, încercau să îşi salveze sora în vârstă de şase ani, au precizat surse din cadrul anchetei, care investighează tragedia.

”Fetiţa a fost luată de curent, iar un bărbat în vârstă de 38 de ani, concubinul mamei, a sărit în apă după ea. Curentul i-ar fi luat pe amândoi, iar bărbatul a cerut ajutor băiatului în vârstă de 15 ani. Acesta le-a dat mâna, fiind luat şi el de curent. La fel, băiatul în vârstă de 12 ani a încercat să intervină, fiind luaţi toţi de curent” spun sursele citate.

Bărbatul în vârstă de 38 de ani și fetița de 7 ani au reușit miraculos să se agațe de vegetație și să iasă la mal.

Pentru cei doi fraţi, nu s-a mai putut face nimic. Pompierii scafandri din Piatra-Neamţ au scos trupurile acestora iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, copiii nu au mai putut fi salvaţi.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind infracţiunea de ucidere din culpă.