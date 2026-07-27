Români din SUA. Alexandru Jittu, invitat la Diaspora creativă / VIDEO

Alexandru Jittu, invitat la Diaspora creativă

Dr. ing. Alexandru Jittu, antreprenor care trăiește în America de Nord din anii 90, este invitatul lui Flaviu Predescu la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Luni, 27 iulie, începând cu ora 13.00, antreprenorul Dr. ing. Alexandru Jittu și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga despre experiența internațională a invitatului, autor de brevete și activități de inovare.

Dr. ing. Alexandru Jittu este un specialist româno-american în inginerie electrică și management industrial, recunoscut ca primul director al Uzinelor Cugir numit după Revoluția din 1989. Parcursul său profesional îmbină conducerea marilor platforme industriale din România cu o carieră de succes în industria tehnologică din SUA.

În prezent, Alexandru Jittu locuiește și activează în regiunea Detroit (Michigan), unde conduce propria firmă de consultanță tehnologică, AIJ Engineering Consulting LLC (și AIJ R&D Engineering & Consulting Inc.). Din rolul de președinte și manager de proiect, oferă expertiză companiilor industriale în domenii precum: Automatizări și sisteme de control: Optimizarea proceselor industriale de producție. Siguranță electrică: Analize de risc privind arcul electric (arc flash) și implementarea standardelor de securitate. Management energetic și cercetare: Studii tehnice privind comportamentul termic al bateriilor pentru vehicule electrice, sisteme solare și eficiență energetică.

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează, în primul rând, colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România. Considerăm că inspirarea factorilor de decizie din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

În al doilea rând, proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase ce pot fi valorificate.

Urmărim, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor eventuale proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora.

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