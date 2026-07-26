VIDEO / Cel mai bogat rege din Africa a numit o autostradă de 1.000 km după Donald Trump. Care a fost reacția președintelui american

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Marocul va denumi o autostradă de 1.055 de kilometri în onoarea președintelui american Donald Trump.

Marocul va denumi, în onoarea președintelui american, Donald Trump, o autostradă lungă de 1.055 de kilometri. Liderul de la Casa Albă și-a arătat recunoștința faț[ de regele țării africane. Acesta a postat pe Truth Social un mesaj de mulțumire, dar și un videoclip în care este arătat noul drum. Pentru Trump, este „o mare onoare”, relatează Forbes.

Întinsă pe o distanță de 1.055 de kilometri, „Autostrada Președintele Donald J. Trump” va trece de-a lungul coastei Marocului și va lega orașul Tiznit de Laayoune și Dakhla. Ambele din urmă sunt situate în teritoriul disputat al Saharei Occidentale, alfat sub controlul administrației marocane.

Liderul american i-a mulțumit lui Mohammed al VI-lea, regele Marocului, și a susținut că dorește „să parcurgă într-o zi întreaga lungime a acestei mărețe autostrăzi”.

Trump a avut un rol decisiv în acțiunile Marocului asupra Saharei Occidentale

În videoclipul cu autostrada, Donald Trump primește mulțumiri pentru „curajul său istoric”. Trump a avut un rol decisiv în susținerea revendicărilor Marocului asupra Saharei Occidentale, sprijinită de Algeria, atât în 2025, cât și în timpul primului său mandat. Chiar dacă Marocul este contestat în continuare de Frontul Polisario, care militează pentru independența teritoriului, Rabatul păstrează o influență puternică în zonă. Trump a recunoscut pentru prima dată, în 2020, revendicarea Marocului asupra Saharei Occidentale, ca parte a unui acord prin care Marocul a aderat la Acordurile Abraham. Administrația Trump a încurajat investitorii americani să finanțeze proiecte de infrastructură în Maroc.

„Îi mulțumesc mult respectatului Mohammed al VI-lea, regele Marocului. Este o mare onoare! Aștept cu nerăbdare să parcurg într-o zi întreaga lungime a acestei mărețe autostrăzi, sper că în curând!”, este mesajul lui Trump pe Truth Social.

CITEȘTE ȘI: Trump oprește temporar atacurile asupra Iranului pentru a da o nouă șansă diplomației



VEZI VIDEO AICI: