Peste 20% dintre TIR-urile de pe şosele fac accidente cu daune mari în România. Cifre îngrijorătoare

Tir. Sursa Foto: Freepik

Mai mult de 20% dintre TIR-urile care circulă pe şoselele din România fac accidente cu daune mari, spune TIti Aur, instructor de conducere defensivă.

Acesta spune că datele vin din discuţiile pe care le are cu asigurătorii.

"Din discuțiile cu asigurătorii am cifrele: unii spun 25-26%, dar cea mai mică cifră e 21,5%. Una peste alta, una din cinci mașini, din categoria camioanelor mari produc accidente. Și când produc accidente, produc accidente cu daune mari. TIR-ul strică mult! Când intri cu bicicleta în unul, costă puțin reparația mașinii respective. La fel şi cu scuterul. Când intri cu TIR-ul, nu e deloc bine! De obicei e daună totală dacă nu sunt victime, iar dacă sunt și victime, acolo despăgubirile sunt foarte, foarte mari", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

De altfel, conform datelor oficiale, România cheltuie anual 7 miliarde de euro cu victimele accidentelor de circulaţie, ceea ce înseamnă aproximativ 2% din PIB.

Pe baza acestei discuţii, Titi Aur a analizat şi un clip la DC Conducem, surprins în trafic, cu un camion care frânează brusc după ce maşina din faţa sa se opreşte. Capul tractor al camionului ajunge, în urma frânării, de-a latul drumului.

"Şoferul profesionist nu face nimic din acest punct de vedere al conștientizării, al prevenției. El doar știe să deplaseze camionul. Este posibil să avem astfel de imagini pentru că șoferul profesionist se uită de multe ori în telefon și este neatent. În momentul în care a apărut un obstacol în față... Nu ştim de ce a oprit maşina respectivă, nu ştim dacă a avut sau nu motiv, dar nu ai voie, ca şofer profesionist, să ajungi în faza asta.

El de fapt ce a făcut? A frânat violent pentru că avea mașina din față oprită, avea un obstacol. A prins un pic și acostamentul și tirul ajunge foarte ușor în poziția asta, însemnând cap tractor și vagon. Norocul e că nu venea nimeni din față. Sau, în fine, venea, dar a scăpat, a trecut în față. Că altfel, dacă venea unul din față în momentul ăla, era acroșat.

Doar norocul a făcut ca mașina care a filmat să nu fi fost mai în față sau să fi mers cu viteză mai mare. Este foarte greu să anticipezi când mergi pe o șosea și vezi o mașină oprită pe partea stângă a ta (adică pe partea dreaptă a celorlalți) și să te gândești că vine și ăla prea repede, frânează și, dacă frânează, îți intră în față. Practic este atitudine de inconștient din partea șoferului de tir! A fost neatent, viteză prea mare...", a mai spus Titi Aur.