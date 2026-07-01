Semafor verde intermitent. Cine, cum şi când are prioritate. Titi Aur a explicat pentru toţi şoferii

Semafor. Foto: Freepik.com

Titi Aur a explicat, la DC Conducem, cine, cum şi când are prioritate la semaforul verde intermitent.

Explicaţia specialistului a venit după ce în emisiune am prezentat un clip video din trafic cu un şofer care trece de pe banda 1 pe banda 3, ocoleşte pietonii care traversau pe culoarea verde şi apoi face dreapta. Chiar dacă nu se vede în imagini semaforul verde intermitent, putem presupune că acesta era prezent acolo. Doar că prima bandă era ocupată. A procedat corect şoferul?

"Este o interpretare greșită a regulamentului, a legii. Ce a făcut băiatul ăsta cu mașina? De ce a făcut așa? Pentru că pentru dreapta este săgeată intermitentă, da? Cred, n-o văd, dar 100% e așa. Și atunci el a considerat că cei care au oprit pe banda din dreapta l-au incomodat pe el să facă la dreapta și că ar avea dreptul să se ducă pe unde vrea el ca să facă la dreapta. Este total greșit!

Deci, acea săgeată intermitentă la dreapta îți dă dreptul să faci la dreapta când ai semaforul pe roșu pentru înainte, bineînțeles asigurându-te că nu vine nimeni și că nu treci peste pietoni. Adică ai dreptul să faci la dreapta dacă ești pe banda unu și dacă ești primul la semafor. Dacă ai ghinionul să fie o mașină în fața ta — indiferent dacă banda era destinată numai pentru dreapta sau nu — tu nu ai dreptul să faci asta, trebuie să stai după el. Ăla care s-a încadrat s-a încadrat greșit și te-a încurcat, dar dacă nu-i marcată exclusiv pentru dreapta, cel care-i în fața ta are și dreptul legal să stea acolo. Adică, pentru direcția înainte poți să mergi pe banda unu dacă nu ai săgeată că este exclusiv pentru dreapta.

Nici într-un caz nu ai voie să faci asta: să treci pe banda doi... nu mai spun cum a trecut el și pe banda trei, deci a trecut peste linie continuă de pe o bandă pe alta pentru că el are dreptul legal să facă la dreapta. Nu avea dreptul legal decât dacă era primul la semafor sau dacă și cei din față făceau dreapta la semafor pe verde intermitent. Deci este o interpretare greșită.

Plus că mulți, la semafor intermitent la dreapta, consideră că e obligatoriu să lași banda aia liberă. Dar nu e aşa. Numai dacă este marcată pentru obligatoriu la dreapta. Dacă acolo era marcată doar pentru dreapta, nu știm dacă era sau nu, da, ești obligat să o lași doar pentru dreapta. Dar dacă unul totuși oprește acolo, tu nu poți să te duci să-l depășești. Ăla a făcut o greșeală, ăla ar putea fi sancționat pentru că s-a încadrat greșit la intersecție, dar tu nu ai dreptul să-ți faci dreptate singur", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

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