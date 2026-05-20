DCNews Stiri Drum din Argeș, închis din cauza ploilor abundente
Data publicării: 20 Mai 2026

Drum din Argeș, închis din cauza ploilor abundente
Autor: Ioan-Radu Gava

masini parcate pe margina drumului Masini - Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News

Circulaţie închisă temporar pe drumul judeţean dintre Poienarii de Muscel şi Mihăeşti, afectat în urma ploilor.

Drumul judeţean dintre localităţile Poienarii de Muscel şi Mihăeşti a fost închis temporar circulaţiei, începând de miercuri, după ce a fost grav afectat de precipitaţiile abundente din ultima perioadă, informează Consiliul Judeţean (CJ) Argeş.

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş a decis închiderea DJ 738 pe sectorul cuprins între kilometrii 10+200 şi 13+600, până la data de 20 noiembrie 2026.

"Această măsură s-a impus ca urmare a faptului că platforma drumului a fost afectată în trei puncte, pe partea stângă, prin distrugerea părţii carosabile asfaltate, situaţie determinată de fenomene hidrometeorologice periculoase, constatate prin procesul-verbal încheiat de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş", se precizează într-un comunicat al CJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, participanţii la trafic pot folosi rutele alternative din DN 73 Piteşti - Câmpulung - Braşov, cu acces din comuna Poienarii de Muscel, respectiv din comuna Mihăeşti (sat Drăghici).

"Participanţii la trafic sunt rugaţi să respecte măsura impusă şi să folosească exclusiv rutele alternative", se mai menţionează în comunicat.

