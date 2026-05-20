Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune o ieșire din criza guvernamentală - temporară.
Kelemen Hunor vine cu propunerea unui Guvern care să funcționeze 2-3 săptămâni pentru a trece proiectele importante pentru România.
”Cred că până pe 10-15 iunie putem avea guvern ca să existe timp de 2-3 săptămâni la începutul lunii iulie pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a trece proiectele necesare atingerii jaloanelor din PNRR. După aia, ne putem certa din nou”, a spus Kelemen Hunor, președintele UDMR, la Digi24.
El a avertizat că dacă nu va trece viitorul premier desemnat de votul Parlamentului, se va discuta deja într-o altă perspectivă.
”Trebuie flexibilitate a pozițiilor părților la un anumit moment, acum nu este posibilă. Dacă o primă încercare nu trece de Parlament, lucrurile vor arăta o altă perspectivă” a mai spus liderul UDMR, în urma primei runde de negocieri.
”Fără AUR, se va ajunge la refacerea coaliției sau la un guvern minoritar, dar cu susținerea celui care va rămâne în opoziție, PSD sau PNL” a mai punctat Kelemen Hunor.
El a insistat pe flexibilizarea pozițiilor: ”Nici PSD nu poate dicta pe cine să pună PNL premier. Asta înseamnă că ai atacat autonomia unui partid. Din ambele părți trebuie o recalibrare a pozițiilor”. Totodată, președintele UDMR a precizat că AUR reprezintă linia roșie a partidului: ”Nu pot să mă trezesc alături de AUR. Există o linie roșie, AUR. Nu pot trece peste asta” adăugând că dacă ar accepta această variantă, ar însemna să fie la mâna AUR.
de Anca Murgoci