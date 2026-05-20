Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. "După aia, ne putem certa din nou"
Data publicării: 20 Mai 2026

Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Autor: Roxana Neagu

imagine cu kelemen hunor sorin grindeanu ilie bolojan guvern Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune o ieșire din criza guvernamentală - temporară.

Kelemen Hunor vine cu propunerea unui Guvern care să funcționeze 2-3 săptămâni pentru a trece proiectele importante pentru România. 

”Cred că până pe 10-15 iunie putem avea guvern ca să existe timp de 2-3 săptămâni la începutul lunii iulie pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a trece proiectele necesare atingerii jaloanelor din PNRR. După aia, ne putem certa din nou”, a spus Kelemen Hunor, președintele UDMR, la Digi24. 

El a avertizat că dacă nu va trece viitorul premier desemnat de votul Parlamentului, se va discuta deja într-o altă perspectivă. 

”Trebuie flexibilitate a pozițiilor părților la un anumit moment, acum nu este posibilă. Dacă o primă încercare nu trece de Parlament, lucrurile vor arăta o altă perspectivă” a mai spus liderul UDMR, în urma primei runde de negocieri. 

Susținerea din umbră a unui guvern minoritar

”Fără AUR, se va ajunge la refacerea coaliției sau la un guvern minoritar, dar cu susținerea celui care va rămâne în opoziție, PSD sau PNL” a mai punctat Kelemen Hunor. 

El a insistat pe flexibilizarea pozițiilor: ”Nici PSD nu poate dicta pe cine să pună PNL premier. Asta înseamnă că ai atacat autonomia unui partid. Din ambele părți trebuie o recalibrare a pozițiilor”. Totodată, președintele UDMR a precizat că AUR reprezintă linia roșie a partidului: ”Nu pot să mă trezesc alături de AUR. Există o linie roșie, AUR. Nu pot trece peste asta” adăugând că dacă ar accepta această variantă, ar însemna să fie la mâna AUR. 

