Secretul unui orez alb perfect, dezvăluit de un celebru chef: 600 ml de apă, 5 g de sare și 19 minute

De aceea nu este surprinzător că, din când în când, aceeași întrebare revine în bucătării: cum obții un orez alb perfect, bob cu bob?

Într-un videoclip pe Instagram, bucătarul și jurat la MasterChef, Jordi Cruz, a explicat, potrivit Recetas, un mod de preparare a acestui preparat clasic din bucătăria de zi cu zi. Fără trucuri complicate și fără ingrediente suplimentare, rețeta conține doar orez, apă, sare și timp. Și, mai ales, multă precizie.

Un preparat de bază care pare ușor, dar nu este chiar atât de bine

Orezul face parte din alimentația zilnică în multe bucătării. Este ieftin, versatil și se potrivește la aproape orice masă. Îl putem folosi ca garnitură, fel principal sau ca bază pentru rețete rapide din timpul săptămânii.

Totuși, simplitatea lui aparentă este înșelătoare. Oricine l-a gătit știe că marja de eroare este foarte mică. Puțină apă în plus, câteva minute suplimentare de fierbere sau un foc reglat greșit sunt suficiente pentru ca rezultatul să se schimbe complet.

Nu este rar ca orezul să devină lipicios sau să aibă o textură neuniformă, iar aici intervine metoda prezentată de bucătarul catalan: o tehnică ușoară, dar care nu lasă nimic la întâmplare și asigură un orez alb perfect, bob cu bob și gustos.

Primul pas schimbă totul: spălarea orezului

Primul pas este unul pe care de multe ori îl considerăm inutil, dar, de fapt, este cel mai important. Așa cum spune Jordi Cruz, înainte de foc sau timp de gătire, orezul trebuie spălat foarte bine.

Procesul este ușor. Orezul se pune într-un bol și se clătește de mai multe ori cu apă rece până când apa devine limpede. Prin acest proces se îndepărtează o parte din amidonul de la suprafața bobului, responsabil pentru lipirea orezului în timpul fierberii. După reducerea acestui strat, boabele se separă mai ușor, iar rezultatul este un orez mult mai aerat.

Această tehnică este frecvent folosită în multe bucătării asiatice, unde orezul nu este doar o garnitură, e chiar baza alimentației zilnice.

Rețeta exactă a lui Jordi Cruz pentru orez alb perfect

Prepararea bucătarului catalan este foarte bine măsurată. Ai nevoie doar de trei ingrediente, în cantități precise, nimic în plus:

500 g de orez rotund

600 ml de apă

5 g de sare

Cu acestea este suficient. Acum trebuie doar să urmezi pașii și să respecți strict timpii de gătire.

Pune orezul deja spălat într-o cratiță.

Adaugă apa și sarea și asigură-te că sunt bine distribuite. Din acest moment începe o fierbere împărțită în trei etape.

Prima etapă: foc mare timp de 4 minute, cu cratița acoperită. Este momentul în care apa începe să fiarbă intens.

Apoi, fără să ridici capacul, redu focul la minim și continuă fierberea timp de încă 10 minute. În această etapă, orezul absoarbe treptat apa.

La final, oprește focul și lasă-l la odihnit 5 minute, întotdeauna cu capacul pus. Abia apoi se poate deschide.

Rezultatul, potrivit chef-ului, este un bob bine definit, gătit exact cât trebuie și potrivit pentru orice preparat, de la mâncăruri rapide până la baze pentru diverse feluri de mâncare.

Secretul nu stă în orez

Pentru a ieși perfect, nu este vorba despre ingredientele folosite. Este despre respectarea exactă a timpilor și cantităților. Cu această metodă, orezul nu mai este ceva gătit „din ochi”. E o preparare aproape matematică.

Raportul de apă, de exemplu, este mai strict decât în mod obișnuit. Nu se adaugă lichid în exces, ci exact cât este necesar pentru ca bobul să se gătească fără să se destrame. Iar timpul de odihnă de la final, un pas adesea omis, este necesar, deoarece permite aburului să stabilizeze preparatul și boabele să se separe fără să se rupă.

Un orez versatil, potrivit pentru orice preparat

Cel mai bun lucru la un orez alb ca acesta este versatilitatea lui ridicată. Se potrivește în aproape orice situație, fie că îl folosești alături de legume sotate, carne sau pește, fie ca bază pentru rețete mai elaborate sau pentru soluții rapide din viața de zi cu zi.

Cu puțină imaginație, poate deveni un orez cu condimente, o bază pentru chiftele sau garnitura perfectă pentru o masă pregătită în ultimul moment. În plus, faptul că îl ai gata în frigider este unul dintre acele mici resurse care îți pot schimba complet organizarea săptămânii în bucătărie.