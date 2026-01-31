Turkish coffee sau cum să-ți începi weekendul cu o cafea autentică: Rețeta de cafea turcească pas cu pas

Cafeaua turcească nu este un brand sau un mit. Are o bogată istorie și este văzută ca un ritual sau o experiență. Cafeaua a ajuns în Turcia în 1555, adusă de doi comercianți sirieni, scrie Rave Coffee. Până la mijlocul lui XVII, și-a găsit locul central în ceremonii opulente și fastuoase de la Curtea Otomană. Astăzi, din fericire, cafeaua este accesibilă tuturor și face partea din viața de zi cu zi. La logodnele formale din Turcia, cafeaua este servită de viitoarea mirează pentru a marca ocazia.

Pentru a face o cafea autentic turcească, trebuie să aveți cafea măcinată fin. Inclusiv în magazinele din România, există cafea de origine turcească. Aceasta este măcinată fin și arată ca o pudră foarte fină. Pentru a savura o cafea turcească autentică, aveți nevoie de 2 linguri cu vârf de cafea și o cană de apă rece.

Cum să faci cafea turcească la tine în bucătărie. Rețeta pas cu pas

Folosește un vas mic de cezve din cupru sau un ibric normal.

Adaugă, din start, cafeaua măcinată în vasul gol.

Dacă vrei cafeaua cu zahăr, adaugă o linguriță chiar de la început.

Toarnă încet apa rece și amestecă ușor cu o lingură cu mâner lung. Zațul de cafea va pluti la suprafață la început.

Pune cezve-ul la foc mediu-mic. Nu mai amesteca.

Așteaptă să fiarbă cafeaua. Urmărește să înceapă să se ridice spuma.

Chiar înainte să dea în foc cafeaua, ia-o de pe foc.

Toarnă cafeaua încet în cești mici de espresso, ținând cezve-ul sus deasupra fiecărei cești.

Zațul se va așeza la fund.

Las-o să se răcească timp de 1 minut înainte de a o savura. Servește cu o mică delicatesă, cum ar fi rahat turcesc și un pahar cu apă rece alături.

Spuma este esențială pentru gust și tradiție.

Nu lăsați cafeaua să fiarbă prea mult.

Nu beți stratul gros de zaț de pe fundul ceștii.

În mod tradițional turcesc, zațul rămas pe fundul ceștii este folosit pentru a vă prezice viitorul.