€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Lifestyle Turkish coffee sau cum să-ți începi weekendul cu o cafea autentică: Rețeta de cafea turcească pas cu pas
Data actualizării: 08:31 31 Ian 2026 | Data publicării: 08:29 31 Ian 2026

Turkish coffee sau cum să-ți începi weekendul cu o cafea autentică: Rețeta de cafea turcească pas cu pas
Autor: Irina Constantin

ibric cafea turceasca Unsplash foto

O cafea turcească poate dicta tonul zilei. Atât de puternică și tradițională, cunoscută pe tot globul pentru gustul său remarcabil, o singură înghițitură de cafea turcească te poate duce direct la Istanbul.

Cafeaua turcească nu este un brand sau un mit. Are o bogată istorie și este văzută ca un ritual sau o experiență. Cafeaua a ajuns în Turcia în 1555, adusă de doi comercianți sirieni, scrie Rave Coffee. Până la mijlocul lui XVII, și-a găsit locul central în ceremonii opulente și fastuoase de la Curtea Otomană. Astăzi, din fericire, cafeaua este accesibilă tuturor și face partea din viața de zi cu zi. La logodnele formale din Turcia, cafeaua este servită de viitoarea mirează pentru a marca ocazia. 

Pentru a face o cafea autentic turcească, trebuie să aveți cafea măcinată fin. Inclusiv în magazinele din România, există cafea de origine turcească. Aceasta este măcinată fin și arată ca o pudră foarte fină. Pentru a savura o cafea turcească autentică, aveți nevoie de 2 linguri cu vârf de cafea și o cană de apă rece. 

Cum să faci cafea turcească la tine în bucătărie. Rețeta pas cu pas

  • Folosește un vas mic de cezve din cupru sau un ibric normal.
  • Adaugă, din start, cafeaua măcinată în vasul gol.
  • Dacă vrei cafeaua cu zahăr, adaugă o linguriță chiar de la început.
  • Toarnă încet apa rece și amestecă ușor cu o lingură cu mâner lung. Zațul de cafea va pluti la suprafață la început.
  • Pune cezve-ul la foc mediu-mic. Nu mai amesteca.
  • Așteaptă să fiarbă cafeaua. Urmărește să înceapă să se ridice spuma.
  • Chiar înainte să dea în foc cafeaua, ia-o de pe foc.
  • Toarnă cafeaua încet în cești mici de espresso, ținând cezve-ul sus deasupra fiecărei cești.
  • Zațul se va așeza la fund.
  • Las-o să se răcească timp de 1 minut înainte de a o savura. Servește cu o mică delicatesă, cum ar fi rahat turcesc și un pahar cu apă rece alături.

Unsplash foto

Spuma este esențială pentru gust și tradiție.

Nu lăsați cafeaua să fiarbă prea mult.  

Nu beți stratul gros de zaț de pe fundul ceștii.

În mod tradițional turcesc, zațul rămas pe fundul ceștii este folosit pentru a vă prezice viitorul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cafea turceasca
reteta cafea turceasca
cafea
reteta cafea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 32 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 37 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 7 minute
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close