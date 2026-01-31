Turkish coffee sau cum să-ți începi weekendul cu o cafea autentică: Rețeta de cafea turcească pas cu pas

O cafea turcească poate dicta tonul zilei. Atât de puternică și tradițională, cunoscută pe tot globul pentru gustul său remarcabil, o singură înghițitură de cafea turcească te poate duce direct la Istanbul.
Cafeaua turcească nu este un brand sau un mit. Are o bogată istorie și este văzută ca un ritual sau o experiență. Cafeaua a ajuns în Turcia în 1555, adusă de doi comercianți sirieni, scrie Rave Coffee. Până la mijlocul lui XVII, și-a găsit locul central în ceremonii opulente și fastuoase de la Curtea Otomană. Astăzi, din fericire, cafeaua este accesibilă tuturor și face partea din viața de zi cu zi. La logodnele formale din Turcia, cafeaua este servită de viitoarea mirează pentru a marca ocazia.
Pentru a face o cafea autentic turcească, trebuie să aveți cafea măcinată fin. Inclusiv în magazinele din România, există cafea de origine turcească. Aceasta este măcinată fin și arată ca o pudră foarte fină. Pentru a savura o cafea turcească autentică, aveți nevoie de 2 linguri cu vârf de cafea și o cană de apă rece.
Spuma este esențială pentru gust și tradiție.
Nu lăsați cafeaua să fiarbă prea mult.
Nu beți stratul gros de zaț de pe fundul ceștii.
În mod tradițional turcesc, zațul rămas pe fundul ceștii este folosit pentru a vă prezice viitorul.
de Anca Murgoci