Tort de cartofi – un deliciu pe care trebuie să îl încerci

Autor: Alexandra Curtache
Foto: TikTok
Foto: TikTok

În gastronomia de fine dining, marile surprize vin adesea din reinterpretarea preparatelor simple. Tortul de cartofi, deși inspirat din bucătăria tradițională, capătă aici o notă rafinată, îmbinând prospețimea legumelor cu bogăția brânzeturilor. Texturile contrastante, baza crocantă și umplutura cremoasă, transformă fiecare felie într-un moment de pur răsfăț.

Această rețetă nu este doar un preparat, ci o invitație la creativitate. Poți adăuga ierburi aromatice, ciuperci sotate sau chiar bucăți de somon afumat pentru o variantă de lux. Salvează această idee și transform-o în semnătura ta culinară pentru că un tort de cartofi bine făcut poate deveni vedeta oricărei mese.

Ingrediente atent alese

Pentru un tort de cartofi cu adevărat demn de o masă festivă, calitatea ingredientelor este esențială. Cartofii trebuie fierți exact cât să își păstreze consistența, brânza să fie maturată pentru un gust complex, iar roșiile cherry – dulci și coapte, pentru a echilibra cremozitatea cu note ușor acrișoare.

Pentru o formă de 24 cm:

- 7 cartofi mici, fierți al dente

- 200 g brânză rasă cu aromă intensă (tip cheddar sau gouda maturată)

- câteva jumătăți de roșii cherry, zemoase și dulci

- o ceapă roșie, tocată fin

- frunze de spanac proaspăt

- brânză feta sfărâmată, pentru o notă sărată distinctă

- 3 ouă de țară

- 150 g smântână grasă

- sare de mare, piper proaspăt măcinat

- un strop de ulei de măsline extravirgin

Preparare cu atenție la detalii

Fierbeți cartofii până devin ușor moi, apoi aranjați-i în formă și zdrobiți-i ușor cu baza unui pahar, obținând o textură rustică, dar uniformă.

Stropiți baza cu ulei de măsline, asezonați cu sare și piper, apoi coaceți 15 minute la 200 °C pentru a obține acea crustă aurie și crocantă.

Scoateți forma din cuptor și presărați o parte din brânza rasă, pentru un strat care se va topi fin peste cartofi.

Adăugați cu grijă jumătățile de roșii cherry, ceapa roșie, frunzele de spanac și bucățile de feta.

Completați cu restul de brânză rasă, creând un strat superior bogat și apetisant.

Bateți ouăle cu smântâna, sare și piper până obțineți o compoziție omogenă, apoi turnați amestecul peste tort.

Coaceți 30 de minute la 180 °C, până când umplutura capătă fermitate și brânza de la suprafață se rumenește elegant.

Servire și plating

Pentru un plating de efect, lăsați tortul să se tempereze câteva minute înainte de a-l scoate din formă. Tăiați felii generoase și serviți-le pe farfurii albe, alături de un sos de iaurt cu verdețuri proaspete și câteva frunze de baby spanac. Un pahar de vin alb sec, cu note citrice, completează perfect experiența.

Dragoste la prima mușcătură

Fiecare îmbucătură combină armonios crocantul bazei cu delicatețea umpluturii. Gustul intens al brânzei maturate este echilibrat de prospețimea legumelor, iar consistența cremoasă este potențată de ouă și smântână. Este genul de preparat care poate fi servit atât la un brunch elegant, cât și ca fel principal la o cină rafinată. 

@diana_almadulce Pastel de patata — una delicia que tienes que probar ???????? Crujiente por fuera, cremoso por dentro... ¡puro amor al primer bocado! ???? Guarda esta receta y sígueme para más ideas deliciosas ????‍???? Receta (molde de 24 cm): Cocina 7 patatas pequeñas hasta que estén blandas. Colócalas en el molde y aplástalas con un vaso, formando la base. Agrega un chorrito de aceite, sal, pimienta y hornea 15 min a 200 °C. Saca del horno, espolvorea un poco de los 200 g de queso rallado. Añade mitades de tomates cherry, una cebolla morada pequeña picada, espinacas frescas y queso feta desmenuzado. Cubre con el resto del queso. Prepara la mezcla: bate 3 huevos con 150 g de nata, sal y pimienta. Vierte sobre el pastel y hornea 30 min a 180 °C. ¡Y listo! ???? Es tan fácil pero taaaan delicioso! ¿Te animas a prepararlo? Dale like, guárdalo y sígueme para más recetas fáciles y sabrosas☺️ #recetafácil #comidacasera #recetas #cena ♬ оригінальний звук - tartas.conalma

