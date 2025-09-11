Data publicării:

Chajá, desertul cu piersici care a cucerit internetul. Este delicios și ușor de pregătit!

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Foto: Captură video Youtube
Foto: Captură video Youtube

Un desert cu poveste și gust unic, creat în Uruguay în anii ’20, cucerește acum iubitorii de dulciuri din întreaga lume. Chajá îmbină textura pufoasă a biscuiților cu dulceața piersicilor, frișca răcoritoare și crocantul bezelei, fiind alegerea ideală pentru zilele toride.

Chajá nu este doar o prăjitură, ci și o parte din identitatea gastronomică a Uruguayului. Rețeta a apărut în 1927 la cofetăria Las Familias din orașul Paysandú, unde patiserul Orlando Castellano a creat acest desert spectaculos, conform 20minutos. Numele său provine de la o pasăre tipică Americii Latine, simbol al regiunii. În timp, Chajá a fost declarat patrimoniu cultural cu valoare gastronomică, confirmând rolul său de ambasador al dulciurilor uruguayene.

Chajá este construit în jurul a trei elemente principale: biscuiți pufoși, bezea crocantă și frișcă aerată. Acest trio este completat de piersici suculente și adesea, de dulce de leche, faimosul lapte caramelizat specific Americii de Sud. Rezultatul? Un desert stratificat, răcoritor și surprinzător, care poate fi savurat atât vara, cât și iarna.


Rețeta pas cu pas

Creatoarea de conținut culinar „La cocina de la Yaya” a readus în atenție rețeta tradițională, care a adunat deja peste 160.000 de vizualizări online. Prepararea chajá presupune mai multe etape, dar fiecare contribuie la un rezultat spectaculos.

Ingrediente principale:

Biscuit: 6 ouă, 180 g zahăr, 180 g făină

Bezea: 4 albușuri, 140 g zahăr alb, 180 g zahăr pudră

Restul: 500 ml frișcă, 750 g dulce de leche, o cutie de piersici în sirop

Etapele de preparare:

Se pregătește blatul din ouă, zahăr și făină, copt 20 de minute la 180 °C.

Se realizează bezeaua, modelată în mici „norișori” și coaptă o oră la 90 °C.

Frișca se bate până devine fermă.

Blatul se taie în straturi, care se umplu cu dulce de leche, bezea, frișcă și bucăți de piersici.

Desertul se acoperă cu frișcă și se decorează cu bezea zdrobită.

După răcire, chajá se transformă într-un desert răcoritor, fin și spectaculos la vedere.

Beneficiile piersicilor din compoziție

Pe lângă gustul aromat și textura suculentă, piersicile aduc și beneficii nutriționale. Potrivit Fundației Spaniole pentru Nutriție, acestea conțin vitamina C, importantă pentru imunitate și potasiu, esențial pentru contracția musculară și menținerea unui ritm cardiac sănătos. În plus, carotenoizii prezenți în piersici au efect antioxidant, protejând organismul împotriva stresului oxidativ.

Pentru fiecare 100 de grame, piersicile oferă doar 41 kcal, fiind astfel un ingredient sănătos și ușor de integrat într-o dietă echilibrată.

Deși Uruguay este renumit pentru preparatele sale din carne, chajá reușește să se impună ca simbol dulce al țării. Combinația de texturi și arome îl transformă într-un desert perfect pentru zilele călduroase, dar și într-o alegere festivă pentru orice masă.

Indiferent dacă îl preparați acasă sau îl descoperiți într-o cofetărie, chajá promite o experiență gustativă unică, în care tradiția uruguayană se întâlnește cu rafinamentul deserturilor internaționale.

