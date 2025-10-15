Sushi sănătos gătit în casă - Rețeta simplă pe care o puteți pregăti în 15 minute

Pregătit în doar 12 minute, sushi-ul sănătos cu pui și creveți în airfryer devine noul hit culinar pentru cei care vor o masă bogată în proteine, gustoasă și fără vină.
Sushi-ul este considerat un aliment bogat în proteine, deoarece aproape toate variantele sale includ pește sau fructe de mare. În plus, preparatele realizate cu pește gras, precum somonul sau tonul, sunt o sursă valoroasă de acizi grași Omega-3, care contribuie la sănătatea inimii și la buna funcționare a creierului.
Această combinație face din sushi un preparat complet, echilibrat și potrivit pentru cei care își doresc o alimentație sănătoasă fără să petreacă mult timp în bucătărie.
Creatoarea de conținut @bealnatural a împărtășit pe TikTok o rețetă de sushi reinterpretată, care combină gustul tradițional japonez cu ingrediente accesibile și o metodă de gătire modernă. În locul clasicului pește crud, ea folosește pui, creveți și ciuperci, învelite în foi de alge nori și gătite în airfryer.
Rezultatul? O versiune crocantă, bogată în proteine și potrivită pentru dietele antiinflamatoare. În plus, acest tip de sushi oferă o senzație rapidă de sațietate și se poate prepara în doar 12 minute.
Pentru această rețetă aveți nevoie de:
Puneți puiul, creveții, ceapa sau usturoiul, ciupercile, oul și sarea într-un robot de bucătărie.
Amestecați bine până obțineți o compoziție omogenă.
Turnați amestecul într-o pungă de pipetat sau într-un poș.
Puneți compoziția pe o foaie de alge nori în două linii subțiri, asemănătoare cu forma de churros.
Rulați foaia, umeziți capătul pentru a-l sigila și tăiați ruloul în bucăți mici.
Așezați-le în friteuza cu aer, presărați puțină sare și gătiți timp de 8-10 minute la 170°C.
Rulourile vor deveni ușor crocante la exterior, dar moi și suculente în interior – perfecte pentru o gustare proteică sau pentru a fi servite alături de o salată proaspătă.
La fel ca sushi-ul tradițional, această variantă sănătoasă nu ar fi completă fără un sos potrivit. Pentru a păstra caracterul echilibrat al rețetei, se recomandă variante mai ușoare, fără zahăr sau grăsimi în exces.
Sos amino de nucă de cocos și lime: combinați o lingură de sos amino cu un strop de suc de lămâie sau lime pentru o notă acrișoară.
Dressing cremos cu iaurt de cocos: amestecați 2 linguri de iaurt de cocos cu 1 linguriță de muștar (nepicant), 1 linguriță de concentrat de roșii și sucul de la un lime.
Ambele opțiuni completează perfect gustul rulourilor de sushi și adaugă o aromă exotică, fără a compromite echilibrul nutrițional.
Sushi-ul cu pui și creveți în airfryer demonstrează că mâncarea sănătoasă nu trebuie să fie complicată. În doar câteva minute, puteți prepara un fel de mâncare bogat în proteine, acizi grași esențiali și nutrienți benefici pentru organism.
Această versiune reinterpretată a sushi-ului tradițional este perfectă pentru cei care doresc să adopte un stil de viață mai echilibrat, fără a renunța la plăcerea gustului.
