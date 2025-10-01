€ 0.0000
Data actualizării: 23:46 01 Oct 2025 | Data publicării: 23:44 01 Oct 2025

Cum să faci cea mai bună zacuscă. Rețeta ”secretă”, ca la bunica, oferită de ChatGPT
Autor: Andrei Itu

sos_75392300 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/
 

Am întrebat ChatGPT care este cea mai bună rețetă de zacuscă.

Iată ce a răspuns, după ce am insistat să fie o rețetă delicioasă: 

”Rețetă ”secretă” cu trucuri pentru zacuscă cremoasă, cu gust intens, ca la bunica, care iese perfect de fiecare dată.

Ingrediente (pentru cca 5-6 borcane medii)

  • Vinete: 2 kg

  • Ardei kapia sau gras roșu: 1,5 kg

  • Ceapă: 500 g

  • Morcovi: 300 g

  • Usturoi: 3-4 căței (sau mai mult, după gust)

  • Pastă de roșii: 200 g

  • Ulei: 300 ml (floarea-soarelui sau combinație cu ulei de măsline)

  • Sare, piper, zahăr: după gust

  • Foi de dafin: 2-3

  • Cimbru uscat: 1 linguriță

  • Opțional: un ardei iute mic, tocat fin

Pași pentru o zacuscă perfectă

1. Coacerea legumelor

  • Coace vinetele și ardeii pe grătar sau în cuptor la foc mare.

  • După coacere, pune legumele într-un vas acoperit 10-15 minute, apoi curăță coaja și semințele.

  • Truc secret: stoarce puțină apă din vinete cu mâna sau cu tifon, ca zacusca să fie mai densă.

2. Călirea cepei și morcovilor

  • Taie ceapa mărunt și călește-o în jumătate din ulei până devine aurie, dar fără să se ardă.

  • Adaugă morcovul ras și usturoiul tocat, lasă 5 minute să se înmoaie.

  • Truc secret: ceapa și morcovii căliți în ulei dau aroma de bază care face zacusca irezistibilă.

3. Amestecarea legumelor

  • Adaugă vinetele și ardeii copți peste ceapă și morcovi.

  • Pune pasta de roșii, foi de dafin, cimbru, sare, piper și zahăr.

  • Dacă vrei cremozitate, pasează parțial compoziția cu blenderul vertical, lăsând totuși bucăți vizibile.

4. Gătirea la foc mic

  • Fierbe zacusca la foc mic, 2-3 ore, amestecând des, până se îngroașă și uleiul se ridică la suprafață.

  • Truc secret: nu acoperi complet vasul – aburul trebuie să iasă pentru a intensifica aroma.

5. Testarea gustului

  • Gustă și ajustează condimentele. Poți adăuga puțin ardei iute sau extra usturoi pentru aromă intensă.

6. Îmbutelierea

  • Fierbe borcanele și capacele.

  • Umple-le fierbinți, lasă 1 cm spațiu deasupra, închide capacul și pune borcanele cu capacul în jos 10 minute.

7. Maturarea

  • Zacusca devine cu adevărat gustoasă după 2-3 săptămâni, când aromele se combină complet.

Secrete pentru gust maxim:

  1. Folosește legume bine coapte și dulci.

  2. Nu te grăbi – timpul de gătire la foc mic face diferența.

  3. Uleiul ajută la textură și păstrează zacusca mai mult timp.

  4. Un strop de zahăr echilibrează aciditatea roșiilor”.

