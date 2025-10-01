Cum să faci cea mai bună zacuscă. Rețeta ”secretă”, ca la bunica, oferită de ChatGPT

Am întrebat ChatGPT care este cea mai bună rețetă de zacuscă.
Iată ce a răspuns, după ce am insistat să fie o rețetă delicioasă:
”Rețetă ”secretă” cu trucuri pentru zacuscă cremoasă, cu gust intens, ca la bunica, care iese perfect de fiecare dată.
Vinete: 2 kg
Ardei kapia sau gras roșu: 1,5 kg
Ceapă: 500 g
Morcovi: 300 g
Usturoi: 3-4 căței (sau mai mult, după gust)
Pastă de roșii: 200 g
Ulei: 300 ml (floarea-soarelui sau combinație cu ulei de măsline)
Sare, piper, zahăr: după gust
Foi de dafin: 2-3
Cimbru uscat: 1 linguriță
Opțional: un ardei iute mic, tocat fin
Coace vinetele și ardeii pe grătar sau în cuptor la foc mare.
După coacere, pune legumele într-un vas acoperit 10-15 minute, apoi curăță coaja și semințele.
Truc secret: stoarce puțină apă din vinete cu mâna sau cu tifon, ca zacusca să fie mai densă.
Taie ceapa mărunt și călește-o în jumătate din ulei până devine aurie, dar fără să se ardă.
Adaugă morcovul ras și usturoiul tocat, lasă 5 minute să se înmoaie.
Truc secret: ceapa și morcovii căliți în ulei dau aroma de bază care face zacusca irezistibilă.
Adaugă vinetele și ardeii copți peste ceapă și morcovi.
Pune pasta de roșii, foi de dafin, cimbru, sare, piper și zahăr.
Dacă vrei cremozitate, pasează parțial compoziția cu blenderul vertical, lăsând totuși bucăți vizibile.
Fierbe zacusca la foc mic, 2-3 ore, amestecând des, până se îngroașă și uleiul se ridică la suprafață.
Truc secret: nu acoperi complet vasul – aburul trebuie să iasă pentru a intensifica aroma.
Gustă și ajustează condimentele. Poți adăuga puțin ardei iute sau extra usturoi pentru aromă intensă.
Fierbe borcanele și capacele.
Umple-le fierbinți, lasă 1 cm spațiu deasupra, închide capacul și pune borcanele cu capacul în jos 10 minute.
Zacusca devine cu adevărat gustoasă după 2-3 săptămâni, când aromele se combină complet.
Folosește legume bine coapte și dulci.
Nu te grăbi – timpul de gătire la foc mic face diferența.
Uleiul ajută la textură și păstrează zacusca mai mult timp.
Un strop de zahăr echilibrează aciditatea roșiilor”.
de Roxana Neagu