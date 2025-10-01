Iată ce a răspuns, după ce am insistat să fie o rețetă delicioasă:

”Rețetă ”secretă” cu trucuri pentru zacuscă cremoasă, cu gust intens, ca la bunica, care iese perfect de fiecare dată.

Ingrediente (pentru cca 5-6 borcane medii)

Vinete: 2 kg

Ardei kapia sau gras roșu: 1,5 kg

Ceapă: 500 g

Morcovi: 300 g

Usturoi: 3-4 căței (sau mai mult, după gust)

Pastă de roșii: 200 g

Ulei: 300 ml (floarea-soarelui sau combinație cu ulei de măsline)

Sare, piper, zahăr: după gust

Foi de dafin: 2-3

Cimbru uscat: 1 linguriță

Opțional: un ardei iute mic, tocat fin

Pași pentru o zacuscă perfectă

1. Coacerea legumelor

Coace vinetele și ardeii pe grătar sau în cuptor la foc mare.

După coacere, pune legumele într-un vas acoperit 10-15 minute, apoi curăță coaja și semințele.

Truc secret: stoarce puțină apă din vinete cu mâna sau cu tifon, ca zacusca să fie mai densă.

2. Călirea cepei și morcovilor

Taie ceapa mărunt și călește-o în jumătate din ulei până devine aurie, dar fără să se ardă.

Adaugă morcovul ras și usturoiul tocat, lasă 5 minute să se înmoaie.

Truc secret: ceapa și morcovii căliți în ulei dau aroma de bază care face zacusca irezistibilă.

3. Amestecarea legumelor

Adaugă vinetele și ardeii copți peste ceapă și morcovi.

Pune pasta de roșii, foi de dafin, cimbru, sare, piper și zahăr.

Dacă vrei cremozitate, pasează parțial compoziția cu blenderul vertical, lăsând totuși bucăți vizibile.

4. Gătirea la foc mic

Fierbe zacusca la foc mic, 2-3 ore , amestecând des, până se îngroașă și uleiul se ridică la suprafață.

Truc secret: nu acoperi complet vasul – aburul trebuie să iasă pentru a intensifica aroma.

5. Testarea gustului

Gustă și ajustează condimentele. Poți adăuga puțin ardei iute sau extra usturoi pentru aromă intensă.

6. Îmbutelierea

Fierbe borcanele și capacele.

Umple-le fierbinți, lasă 1 cm spațiu deasupra, închide capacul și pune borcanele cu capacul în jos 10 minute.

7. Maturarea

Zacusca devine cu adevărat gustoasă după 2-3 săptămâni, când aromele se combină complet.

Secrete pentru gust maxim: