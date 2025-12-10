Desert de Crăciun care se prepară în mai puțin de 15 minute

În România, tradiția gastronomică de iarnă nu înseamnă doar preparate tradițioanle, precum sarmale și fripturi, ci și deserturi capabile să încheie seara cu o notă memorabilă.

Printre acestea, mousse-ul de turrón moale, combinat cu brânză proaspătă, se remarcă prin simplitate, textură aerată și un cost accesibil, devenind o alternativă delicioasă la tradiționalul tort de Crăciun, conform 20minutos. Turrónul este o confecție mediteraneană din nuga, făcută de obicei din miere, zahăr și albuș de ou, cu migdale prăjite sau alte nuci și de obicei în formă de tabletă dreptunghiulară sau tort rotund.

Un desert festiv la preț mic

Prețul total al rețetei este de aproximativ 7,5 euro, iar cantitatea obținută ajunge pentru patru porții generoase, la doar 1,9 euro fiecare. Ingredientele sunt ușor de găsit în supermarket și, mai important, pot fi combinate fără ustensile complexe și fără experiență avansată în bucătărie.

Ingrediente necesare:

250 g turrón moale

175 g brânză proaspătă

200 ml smântână pentru frișcă

un ou

Zmeură

Zahăr pudră pentru decor

Preparare rapidă și rezultat spectaculos

Rețeta nu necesită coacere și poate fi pregătită cu câteva ore înainte de servire. Turrónul și brânza se zdrobesc și se amestecă până devin o compoziție fină. Separat, smântâna și albușul se bat spumă, apoi se încorporează treptat în amestecul de bază, până când textura devine aerată.

Amestecul obținut se pune în pahare transparente, cu ajutorul unui poș sau al unei pungi tăiate la colț, pentru o prezentare elegantă. Zmeura și zahărul pudră oferă un contrast cromatic plăcut și un plus de prospețime.

Nutriție: ouăle, ingredientul care completează desertul

Pe lângă rolul lor în consistența mousse-ului, ouăle sunt un aliment de bază al bucătăriilor europene. Bogate în proteine de calitate, ele contribuie la menținerea masei musculare și oferă senzația de sațietate. În plus, acidul folic din compoziție este esențial în alimentația gravidelor, iar antioxidanții precum luteina și zeaxantina sprijină sănătatea oculară.

Un final dulce pentru o masă de sărbătoare

Mousse-ul de turrón moale cu brânză proaspătă este o alegere inspirată pentru mesele de Crăciun: gustos, ușor de preparat, prietenos cu bugetul și potrivit inclusiv pentru cei care nu petrec mult timp în bucătărie. În doar câteva minute, desertul capătă formă, textură și savoare, transformându-se într-o surpriză dulce care aduce spiritul sărbătorilor direct în farfurie.