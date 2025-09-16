Data publicării:

De ce să pui un strop de ulei de măsline în cafea. 9 beneficii minune care te vor surprinde

Autor: Giorgiana Croitoru
Ulei de masline cafea - Foto: Freepik AI
Ulei de masline cafea - Foto: Freepik AI

Noua băutură minune care face furori: cafeaua cu ulei de măsline.

Pare o combinație bizară, dar noul trend care face furori în lumea nutriției promite beneficii surprinzătoare: energie de durată, protecția inimii și chiar reducerea riscului de boli grave.

O singură linguriță de ulei de măsline în cafeaua de dimineață poate face mai mult decât să-ți dea energie.

Specialiștii spun că această băutură unică aduce la un loc efectele stimulante ale cafelei cu proprietățile antioxidante și antiinflamatoare ale uleiului de măsline. Însă, atenție: nu e pentru oricine și are și câteva dezavantaje de luat în calcul.

Cum se prepară corect, ce beneficii reale are și cine ar trebui să o evite?

Descoperă lista completă a beneficiilor pe DC Medical.ro. Află răspunsurile și rețeta completă într-un articol semnat Monika Baciu, jurnalist DC Medical.

De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
