Rețeta rapidă și sănătoasă care ajută digestia după mesele copioase de sărbători

După mesele copioase și preparatele specifice sărbătorilor, organismul are nevoie de o pauză și de alimente mai ușoare. Conopida la cuptor cu condimente este o rețetă ușoară, delicioasă și echilibrată, ideală pentru a reveni treptat la un stil alimentar mai lejer. Această rețetă bogată în fibre și săracă în calorii ajută digestia după excesele de sărbători.

Ingrediente

o conopidă

curry

turmeric

chimen

ulei de măsline

sare

oregano

Mod de preparare

Îndepărtează cotorul conopidei și taie restul în felii groase. Pregătește un amestec din ulei de măsline cu sare și restul condimentelor.

Unge feliile de conopidă cu sosul obținut. Așează feliile de conopidă pe o tavă de copt și pune-le la copt timp de 30 de minute la 200°C, potrivit 20minutos.es.

VEZI ȘI: De ce te trezești din somn cu poftă de ceva dulce. Explicația unui nutriționist

De ce să mănânci conopidă

Conopida este o sursă importantă de nutrienți, în special fibre și vitamina C, iar dacă o adaugi în farfuria ta vei avea un aport semnificativ de nutrienți, fără prea multe calorii.

Conopida este o sursă excelentă de antioxidanți. Antioxidanții sunt molecule care ajută la protejarea celulelor de radicalii liberi nocivi și de inflamații, care pot provoca leziuni celulare și pot duce la anumite afecțiuni.

Pentru persoanele interesate să slăbească, conopida are mai multe proprietăți care pot ajuta atunci când este încorporată în dietă. Aceasta are un conținut scăzut de calorii, așa că o poți consuma fără a crește semnificativ aportul caloric.

Deoarece este bogată în fibre, conopida încetinește digestia și oferă o senzație de sațietate. Acest lucru poate ajuta la reducerea caloriilor pe care le consumi pe parcursul zilei, ceea ce e foarte important atunci când vrei să îți controlezi greutatea.

Vitamina K din conopidă ajută organismul să producă proteine ​​care mențin oasele puternice și asigură coagularea corectă a sângelui. Conopida este o sursă bună de vitamina K, iar cercetările arată că un consum suficient de vitamina K poate reduce riscul de fracturi osoase și osteoporoză.

Conopida este o sursă excelentă de colină - un nutrient pe care mulți oameni nu îl consumă suficient. Corpul are nevoie de colină pentru a elimina grăsimea din ficat și a-l menține sănătos. De asemenea, aceasta susține memoria, starea de spirit și controlul muscular.

VEZI ȘI: Cum să păstrezi strugurii pentru Revelion dacă i-ai cumpărat prea devreme