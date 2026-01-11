€ 5.0887
Data publicării: 15:01 11 Ian 2026

Orez cu lapte, rețeta grecească. Cum prepari Rizogalo
Autor: Irina Constantin

orez cu lapte si scortisoara foto ilustrativ Freepik

Grecii cred că al lor orez cu lapte, vanilie, coajă de portocale și lămâie, presărat cu scorțișoară, este cel mai bun. Încearcă și tu rețeta de rizogalo.

 

Rizogalo este un desert mediteranean perfect pentru această vreme rece. De fapt, este o budincă de orez pe care o puteți prepara după rețeta grecească. Va ieși cremos și aromat, fără gluten. 

Grecii cred că puține lucruri sunt mai reconfortante decât un bol cald de rizogalo, budinca de orez grecească clasică care a liniștit generații la masa de mic dejun, după cină sau direct din frigider, la miezul nopții. 

Este dulce, cremos, cu un gust subtil de citrice și întotdeauna cu scorțisoară. Orez cu lapte se găsește în întreaga lume, sub diferite denumiri, de la kheer din India la riz au lait din Franța, însă grecii se mândresc că al lor este un rizogală tradițional care se remarcă prin simplitate. Fără ouă, fără smântână, doar o mână de ingrediente de zi cu zi transformate într-o budincă fină, asemănătoare cremei, cu aroma specifică budincii de lapte grecești. 

Nu este o budincă grea, groasă sau cu smântână, ci se bazează pe echilibru: bogat, dar nu grețos, gros, dar totuși ușor de preparat cu lingura și parfumat, cu cantitatea potrivită de vanilie și citrice.

Ingrediente pentru Rizogalo tradițional

Orez cu bob scurt sau arborio - Acesta vă oferă acel finisaj cremos perfect, aproape asemănător unui risotto. Evitați bobul lung - nu absoarbe lichidul în același mod.

Lapte integral - Pentru bogăție fără a fi nevoie de smântână. Puteți folosi și de 2%, dar cel mai bine este cel cu grăsime integrală.

Zahăr alb granulat

Amidon de porumb – Acesta ajută la îngroșarea budincii fără ouă.

Extract de vanilie. 

Coajă de lămâie și portocală

Scorțișoară – Pentru a fi pudrat deasupra, întotdeauna.

Ingrediente opționale:

Un vârf de cuțit de sare – Echilibrează dulceața.

Unt (1 linguriță) – Pentru un finisaj mai mătăsos.

Miere – Încorporați sau stropiți deasupra pentru o notă tradițională.

Cum să preparați budinca de orez grecească perfectă

1. Clătiți și fierbeți orezul

Clătiți 1/2 cană de orez  sub apă rece până când devine limpede. Fierbeți în 1 ½ căni de apă timp de 10 minute până când cea mai mare parte a apei este absorbită, dar orezul este încă puțin ferm.

2. Adăugați laptele și fierbeți la foc mic

Turnați 4 căni de lapte integral și reduceți focul la mic. Adăugați coaja de citrice și un praf de sare. Fierbeți la foc mic, amestecând des, timp de aproximativ 30-35 de minute sau până când orezul este moale și amestecul începe să se îngroașe.

3. Îndulciți și aromatizați

Adăugați 1/3 până la 1/2 cană de zahăr (după gust) și 1 linguriță de extract de vanilie. Continuați să amestecați pentru a preveni lipirea.

4. Îngroșați cu amidon de porumb


Dizolvați 1 ½ linguri de amidon de porumb în 1/4 cană de lapte rece. Încorporați încet amestecul în budinca fierbinte. Fierbeți la foc mic încă 5 minute, până când se îngroașă într-o textură cremoasă, asemănătoare cu crema de vanilie.


5. Răciți și serviți

Turnați în boluri mici. 

Toppingul clasic? Scorțișoară măcinată, întotdeauna. Dar puteți încerca și:

Un strop de miere grecească
Nuci sau migdale tocate
Compot de fructe (cum ar fi vișine sau caise)
O lingură de dulceață
O lingură de iaurt grecesc gros

Rizogalo se servește cel mai bine rece, așa că pregătiți-l din timp. Păstrați-l la frigider, acoperit, până la 4-5 zile. 

x close