Subcategorii în Stiri

Cum să faci un covrig umplut direct la tine în bucătărie
Data actualizării: 00:00 20 Noi 2025 | Data publicării: 23:59 19 Noi 2025

Cum să faci un covrig umplut direct la tine în bucătărie
Autor: Alexandra Curtache

covrig umplut Foto: captură video Youtube
 

Covrigul haiducesc de la Luca este un adevărat spectacol de gusturi: miez cremos de lapte, aroma afumată a șuncii și ceapa roșie se combină într-un deliciu tradițional. Iată cum poți recrea această experiență culinară direct în bucătăria ta.

Covrigii au un loc special în inimile românilor. Fie că îi savurezi dimineața, alături de o cafea caldă, fie că îi iei ca gustare rapidă pe drum spre serviciu sau la plimbare prin oraș, covrigii sunt mai mult decât un simplu produs de patiserie, sunt o tradiție și un simbol al gustului autentic românesc. Gustul lor crocant la exterior, miezul moale și pufos, combinat cu diverse umpluturi sau arome, reușește să încânte toate vârstele, de la copii până la bunici.

Astfel, această rețetă te va ghida pas cu pas pentru a recrea acasă unul dintre covrigii cei mai îndrăgiți, cu miez cremos de brânză, șuncă și ceapă roșie.

Ingrediente autentice pentru un gust unic

Ingrediente pentru aluat:

  • 500 g făină albă de grâu
  • 250 ml apă călduță
  • 10 g drojdie uscată
  • o linguriță zahăr
  • o linguriță sare
  • 50 g margarină sau unt

Ingrediente pentru umplutură:

  • 150 g șuncă casă ușor afumată, tăiată cubulețe
  • 100 g preparat alimentar din lapte degresat și grăsimi vegetale (pentru miezul cremos)
  • o ceapă roșie, tocată mărunt
  • Condimente după gust (piper, boia dulce, opțional)

Opțional pentru decor:

  • Semințe de chimen sau susan

Citește și: Pastel de Nata, desertul iberic care cucerește România: rețeta pentru 12 mini-plăcinte

Rețeta pas cu pas

Prepararea aluatului: Într-un bol mare, amestecă făina cu zahărul, sarea și drojdia. Adaugă apă călduță și margarina, frământând până obții un aluat elastic și omogen. Acoperă-l și lasă-l să crească timp de 1-2 ore, până își dublează volumul.

Pregătirea umpluturii: Taie șunca și ceapa roșie cubulețe mici. Amestecă-le cu preparatul de lapte și condimentele. Acesta va fi stratul bogat care dă covrigului savoarea distinctă.

Modelarea covrigilor: Împarte aluatul crescut în porții egale. Rulează fiecare bucată sub formă de sul, apoi pliază-l în formă de covrig clasic sau spirală. Umple interiorul cu amestecul de șuncă, lapte și ceapă.

Coacerea: Preîncălzește cuptorul la 180°C. Așază covrigii pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și coace timp de 20-25 de minute, până devin aurii și parfumati.

Covrigii sunt perfecți calzi, direct din cuptor, alături de cafea sau ceai. Poți să-i păstrezi câteva ore la temperatura camerei sau să-i încălzești rapid înainte de servire. Pentru un plus de savoare, presară puțin chimen sau susan deasupra înainte de coacere.

