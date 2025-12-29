€ 5.0920
Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot
Data publicării: 22:47 29 Dec 2025

Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot
Autor: Dana Mihai

Brigitte-Bardot Brigitte-Bardot
 

Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc miercuri, 7 ianuarie, la biserica Notre-Dame de l'Assomption din Saint-Tropez, în sudul Franţei, transmit luni AFP şi Reuters.

Ceremonia va fi urmată de o înmormântare privată şi confidenţială, într-un cimitir aflat în apropierea mării, a anunţat luni Fundaţia Brigitte Bardot pentru AFP.

Slujba de la biserică va fi transmisă pe ecranele din port şi din centrul Place des Lices. După înmormântare este planificat un omagiu public la care pot participa localnicii din Saint-Tropez şi admiratorii actriţei, a explicat Fundaţia.

Saint-Tropez, locul ales de Bardot pentru viața sa

Bardot, care a devenit un simbol al Franţei anilor 1950 şi 1960, şi-a stabilit reşedinţa în staţiunea Saint-Tropez, unde spunea că a găsit alinare printre animale şi şi-a dedicat viaţa bunăstării lor.

"Era minunată, minunată, nu există alt cuvânt. Da, ne va fi foarte dor de ea", a declarat luni Philippe Volmier, rezident al oraşului Saint-Tropez, pentru Reuters. Volmier a spus că o cunoaşte de 30 de ani şi că o vedea plimbându-şi câinii pe plajă. "Odată, a căzut în apă cu câinele ei. Am ajutat-o să se ridice", a adăugat el. "Era o prietenă care a ajutat mult oamenii".

Preşedintele Emmanuel Macron a declarat duminică că Bardot întruchipează "o viaţă de libertate". "O existenţă franceză, o strălucire universală. Ne-a mişcat. Plângem o legendă a secolului", a adăugat el.

Citește și: Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron

Brigitte Bardot şi-a trăit ultima parte a vieţii singură în spatele unor ziduri înalte - în staţiune, înconjurată de o menajerie de câini, pisici şi cai.
Ea a declarat pentru săptămânalul francez Paris Match în 2024 că îşi doreşte să fie înmormântată în grădina ei.

Prefectura Var a precizat pentru Reuters că nu a primit nicio cerere pentru o înmormântare privată, care ar fi fost necesară pentru a o înmormânta pe actriţă în grădina ei.

brigitte bardot
