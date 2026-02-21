Horoscop 21 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna își continuă tranzitul în semnul Berbecului. Iar Venus din Pești se apropie de un trigon cu Jupiter din Rac. Nivelul de energie va fi crescut, precum dorința de a ne ocupa de acele activități care ne fac plăcere. Și cu siguranță că le vom găsi, indiferent de condițiile meteorologice.
S-ar putea ca programul tău să nu fie la fel ca al apropiaților. Și va trebui să faci tot felul de ajustări pentru a vă sincroniza în unele activități.
Gradul tău de toleranță va fi destul de crescut, însă din când în când, vei avea nevoie de o pauză de la problemele celor din jur.
Mercur se apropie de retrogradare, deci este posibil ca acest weekend să fie mai provocator. Adică să te lovești de amânări și blocaje.
Apropierea de trigonul Venus-Jupiter s-ar putea să te facă mai atent la propriile nevoi. Sau la timpul pe care îl acorzi pasiunilor.
Vei simți nevoia să fii mai retras. Poate din cauza vremii, poate din cauza lipsei de energie. Cert este că vei deveni și mai selectiv cu anturajul.
Nu te baza doar pe vorbele celorlalți. De fiecare dată, trebuie să te asiguri că există și fapte sau acțiune. Apar ajustări multiple în treburile gospodărești.
Te simți bine atunci când preiei unele responsabilități. Vrei să te faci util în chestiunile familiei. Pentru unii dintre voi, partenerul poate fi mai năzuros.
Nu ești dispus să faci compromisuri sau concesii nici măcar oamenilor celor mai apropiați. Pur și simplu, nu vrei complicații deloc.
Poate fi o zi nemaipomenită pentru a petrece timp de calitate cu rudele și copiii. Adică, lasă treburile sau alte chestiuni pe care le aveai în program.
Atmosfera din sânul cuplului va fi influențată de timpul dedicat comunicării. Astrele vă recomandă să faceți gesturi frumoase unul pentru celălalt.
Mintea îți este destul de activă, însă corpul are nevoie de odihnă. Deci va trebui să îți construiești o rutină mult mai simplă.
Problemele altora trebuie să rămână ale lor. Adică, nu trebuie să te contaminezi cu acestea sau să încerci să le rezolvi.
