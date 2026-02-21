Horoscop 21 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna își continuă tranzitul în semnul Berbecului. Iar Venus din Pești se apropie de un trigon cu Jupiter din Rac. Nivelul de energie va fi crescut, precum dorința de a ne ocupa de acele activități care ne fac plăcere. Și cu siguranță că le vom găsi, indiferent de condițiile meteorologice.

Horoscop 21 februarie 2026 Berbec

S-ar putea ca programul tău să nu fie la fel ca al apropiaților. Și va trebui să faci tot felul de ajustări pentru a vă sincroniza în unele activități.

Horoscop 21 februarie 2026 Taur

Gradul tău de toleranță va fi destul de crescut, însă din când în când, vei avea nevoie de o pauză de la problemele celor din jur.

Horoscop 21 februarie 2026 Gemeni

Mercur se apropie de retrogradare, deci este posibil ca acest weekend să fie mai provocator. Adică să te lovești de amânări și blocaje.

Horoscop 21 februarie 2026 Rac

Apropierea de trigonul Venus-Jupiter s-ar putea să te facă mai atent la propriile nevoi. Sau la timpul pe care îl acorzi pasiunilor.

Horoscop 21 februarie 2026 Leu

Vei simți nevoia să fii mai retras. Poate din cauza vremii, poate din cauza lipsei de energie. Cert este că vei deveni și mai selectiv cu anturajul.

Horoscop 21 februarie 2026 Fecioară

Nu te baza doar pe vorbele celorlalți. De fiecare dată, trebuie să te asiguri că există și fapte sau acțiune. Apar ajustări multiple în treburile gospodărești.

Horoscop 21 februarie 2026 Balanță

Te simți bine atunci când preiei unele responsabilități. Vrei să te faci util în chestiunile familiei. Pentru unii dintre voi, partenerul poate fi mai năzuros.

Horoscop 21 februarie 2026 Scorpion

Nu ești dispus să faci compromisuri sau concesii nici măcar oamenilor celor mai apropiați. Pur și simplu, nu vrei complicații deloc.

Horoscop 21 februarie 2026 Săgetător

Poate fi o zi nemaipomenită pentru a petrece timp de calitate cu rudele și copiii. Adică, lasă treburile sau alte chestiuni pe care le aveai în program.

Horoscop 21 februarie 2026 Capricorn

Atmosfera din sânul cuplului va fi influențată de timpul dedicat comunicării. Astrele vă recomandă să faceți gesturi frumoase unul pentru celălalt.

Horoscop 21 februarie 2026 Vărsător

Mintea îți este destul de activă, însă corpul are nevoie de odihnă. Deci va trebui să îți construiești o rutină mult mai simplă.

Horoscop 21 februarie 2026 Pești

Problemele altora trebuie să rămână ale lor. Adică, nu trebuie să te contaminezi cu acestea sau să încerci să le rezolvi.