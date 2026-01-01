Horoscop 1 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Începem anul 2026 cu tranzitul Lunii în semnul Gemenilor. În plus, vom avea un careu între Mercur din Săgetător și Neptun din Pești. Genul acela de aspecte care ne aduc porții serioase de confuzie, haos și riscul de (auto)amăgire. Un soi de mahmureală, și la propriu și la figurat. Astrele ne recomandă să nu ne punem intenții, rezoluții sau să manifestăm. Ci mai degrabă să așteptăm o zi cu mai multă claritate pentru asta.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Berbec

Este o zi potrivită pentru schimb de idei, discuții multiple sau plimbări. Astrele îți recomandă să rămâi cât mai flexibil pentru că programul se poate schimba oricând.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Taur

Timpul și celelalte resurse sunt importante și nu trebuie risipite orișicum. Este cazul să fii mai chibzuit sau pragmatic. Și dacă se poate, mai moralist.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, face un aspect tensionat cu Neptun. Deci vei avea o zi destul de haotică. Recomandabil ar fi să nu îți propui prea multe activități.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Rac

Prima zi a anului trebuie dedicată odihnei și relaxării. Și dacă te vezi cu persoanele dragi, nu vei avea energie pentru prea multe ore în compania lor.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Leu

Vei fi destul de atent la modul în care îți consumi timpul. Nu vrei să te implici în activități fără rost și să petreci alături de persoane superficiale.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Fecioară

Discuțiile cu familia nu sunt ceea ce par. Îți vei da seama că nu ai cu cine analiza unele subiecte. Și poate că este cazul să nu le aduci în discuție pe cele sensibile.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Balanță

Dacă vei avea de făcut drumuri, trebuie să știi că vor fi stresante. Unii dintre voi veți petrece prea mult timp pe telefoane sau alte dispozitive electronice.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Scorpion

Deși nu vrei neapărat, vei fi generos cu oamenii din jur. Începi 2026 prin a face compromisuri pentru a păstra atmosfera armonioasă din jurul tău.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Săgetător

Careul Mercur-Neptun nu prea îți priește. S-ar putea să spui lucruri pe care le poți regreta ulterior. De asemenea, fii mai atent la ce gânduri lași să îți controleze viața.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Capricorn

Astrele îți recomandă să fii mai rezervat. Să nu dai prea multe detalii despre tine, nici măcar apropiaților. Ziua aceasta aduce prea multă ceață în discuții.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Vărsător

Astrele te invită să fii mai retras, liniștit și să nu neglijezi odihna sau relaxarea în prima zi a anului. Și vrei nu vrei, vei purta unele discuții nedorite.

Horoscop 1 ianuarie 2026 Pești

Te lași prea influențat de cei din jur. Da, apropiații nu îți vor răul, dar poate că trebuie să te accepte așa cum ești. Evită să (îți) faci promisiuni.