€ 5.0911
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0911
|
$ 4.3417
 
DCNews Lifestyle Horoscop Solstițiul de iarnă, 21 decembrie. Impact pentru patru zodii
Data actualizării: 21:21 18 Dec 2025 | Data publicării: 21:16 18 Dec 2025

EXCLUSIV Solstițiul de iarnă, 21 decembrie. Impact pentru patru zodii
Autor: Echipa Astrosens

iarna femeie ochelari soare Sursă foto: Freepik/ Solstițiul de iarnă ne oferă cea mai scurtă zi a anului
 

Pe 21 decembrie se va petrece Solstițiul de iarnă. Adică, Soarele va intra în Capricorn.

În anul 2025, în România, Solstițiul de iarnă se va petrece pe 21 decembrie, la ora 17.:03. Atunci începe iarna, din punct de vedere astronomic și astrologic. Acest moment coincide cu intrarea Soarelui în semnul Capricornului, unde va rămâne până pe 20 ianuarie. 

Sezonul Capricornului este cel al trecerii dintre an, al obiectivelor pe termen lung, al disciplinei, organizării, seriozității, pragmatismului, dar și al rigidității. 

De data aceasta, Soarele va fi acompaniat și de Venus, Marte și Mercur. Ceea ce înseamnă câ puterea semnului va fi crescută. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a zecea, alături de Marte, propriul guvernator. Te așteaptă o perioadă plină de ambiții, sau una în care vei dori să îți spui punctul de vedere și să nu abandonezi repede nicio luptă. Ce-i drept, există riscul să te iei și prea în serios. Și cum urmează și sărbătorile, este cazul să trăiești clipa fără a te mai gândi la trecut. Viitorul trebuie avut în vedere, mai ales pe plan profesional. Să îți reamintim că 2026 va fi un an de impact pentru tine, deci ai face bine încă din Sezonul Capricornului să îți stabilești direcția și să ai răbdare. 

Citește și Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil

Rac/Ascendent în Rac

Soarele va intra în casa a șaptea, unde va avea parte până pe 20 ianuarie, și de Mercur, Venus și Marte. Relațiile personale vor căpăta o nouă dinamică. Este ca și cum astrele îți atrag atenția că te-ai cam blazat din punct de vedere personal, fie că te afli într-o relație sau nu. Acum îți vei da seama singur că atât tu, cât și partenerul, ați devenit ca niște roboți și că faceți totul automat. Să nu uităm că o relație crește și se dezvoltă armonios doar dacă îi dedicați persoanei iubite timp și energie. 

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a patra. Dintr-o dată, atenția ta va fi direcționată către familie, gospodărie și armonie. Se apropie sărbătorile și vei fi interesat ca locuința să arate cât mai bine, comunicarea cu familia să se desfășoare fără probleme și să te reconectezi cu rădăcinile. Bineînțeles că nimic nu poate fi doar roz, dar vei face față cu brio oricărei provocări. Mai ales când oamenii dragi sunt alături de tine. Adevărata bucurie va veni din petrecerea sărbătorilor alături de membrii familiei. 

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele începe să te viziteze pe 21 decembrie. Îți dai seama că vei fi cel mai vizat de astre. La ce te poți aștepta? Ținând cont și de faptul că Marte se află tot în semnul tău, vei avea parte de curaj și furie în același timp. Cu alte cuvinte, vei fi precum un paradox! Vei dori succes pe plan profesional, dar și mai mult timp dedicat familiei. Astrele îți recomandă să profiți de acest sezon pentru a te ocupa de investigații medicale, schimbarea înfățișării, îmbunătățirea garderobei. Unii dintre voi vor dori mai multă popularitate. Vei pune preț pe imagine. Și vei deveni mai autoritar. Cert este că vei face tot posibilul să îți crești încrederea în forțele proprii. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

solstitiul de iarna
sezonul capricornului
horoscop decembrie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 50 minute
Solstițiul de iarnă, 21 decembrie. Impact pentru patru zodii
Publicat acum 54 minute
Administrația Trump susține că bărbații albi sunt discriminați și îi încurajează să ceară despăgubiri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ambasadorul Rim Kap-soo, decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Marele parodox. Elena Cristian: De ce sunt necesare ordonanțele "trenuleț", deși există lege?!
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Moldova, regatul antreprenorilor români. București-Ilfov, terenul corporațiilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Publicat acum 23 ore si 18 minute
Acuzații fără precedent în sistemul judiciar: Șefa Curții de Apel București a primit o vizită surpriză în birou
Publicat pe 16 Dec 2025
Nebunie în justiție. „Eroina” Raluca Moroșanu, pusă sub semnul incompatibilității
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close