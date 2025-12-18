Solstițiul de iarnă, 21 decembrie. Impact pentru patru zodii

În anul 2025, în România, Solstițiul de iarnă se va petrece pe 21 decembrie, la ora 17.:03. Atunci începe iarna, din punct de vedere astronomic și astrologic. Acest moment coincide cu intrarea Soarelui în semnul Capricornului, unde va rămâne până pe 20 ianuarie.

Sezonul Capricornului este cel al trecerii dintre an, al obiectivelor pe termen lung, al disciplinei, organizării, seriozității, pragmatismului, dar și al rigidității.

De data aceasta, Soarele va fi acompaniat și de Venus, Marte și Mercur. Ceea ce înseamnă câ puterea semnului va fi crescută.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a zecea, alături de Marte, propriul guvernator. Te așteaptă o perioadă plină de ambiții, sau una în care vei dori să îți spui punctul de vedere și să nu abandonezi repede nicio luptă. Ce-i drept, există riscul să te iei și prea în serios. Și cum urmează și sărbătorile, este cazul să trăiești clipa fără a te mai gândi la trecut. Viitorul trebuie avut în vedere, mai ales pe plan profesional. Să îți reamintim că 2026 va fi un an de impact pentru tine, deci ai face bine încă din Sezonul Capricornului să îți stabilești direcția și să ai răbdare.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele va intra în casa a șaptea, unde va avea parte până pe 20 ianuarie, și de Mercur, Venus și Marte. Relațiile personale vor căpăta o nouă dinamică. Este ca și cum astrele îți atrag atenția că te-ai cam blazat din punct de vedere personal, fie că te afli într-o relație sau nu. Acum îți vei da seama singur că atât tu, cât și partenerul, ați devenit ca niște roboți și că faceți totul automat. Să nu uităm că o relație crește și se dezvoltă armonios doar dacă îi dedicați persoanei iubite timp și energie.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a patra. Dintr-o dată, atenția ta va fi direcționată către familie, gospodărie și armonie. Se apropie sărbătorile și vei fi interesat ca locuința să arate cât mai bine, comunicarea cu familia să se desfășoare fără probleme și să te reconectezi cu rădăcinile. Bineînțeles că nimic nu poate fi doar roz, dar vei face față cu brio oricărei provocări. Mai ales când oamenii dragi sunt alături de tine. Adevărata bucurie va veni din petrecerea sărbătorilor alături de membrii familiei.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele începe să te viziteze pe 21 decembrie. Îți dai seama că vei fi cel mai vizat de astre. La ce te poți aștepta? Ținând cont și de faptul că Marte se află tot în semnul tău, vei avea parte de curaj și furie în același timp. Cu alte cuvinte, vei fi precum un paradox! Vei dori succes pe plan profesional, dar și mai mult timp dedicat familiei. Astrele îți recomandă să profiți de acest sezon pentru a te ocupa de investigații medicale, schimbarea înfățișării, îmbunătățirea garderobei. Unii dintre voi vor dori mai multă popularitate. Vei pune preț pe imagine. Și vei deveni mai autoritar. Cert este că vei face tot posibilul să îți crești încrederea în forțele proprii.