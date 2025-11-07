Horoscop 7 noiembrie 2025. Venus intră în Scorpion. Ce aduce pentru fiecare zodie

Pe 7 noiembrie, Venus își va începe tranzitul în semnul Scorpionului, care va dura până pe 30 noiembrie. Venus reprezintă feminitatea, frumusețea, iubirea, plăcerile și valorile. Arhetipul Scorpionului este cel al extremelor. Vom trăi totul la un nivel super intens, vom deveni pasionali și dornici de control. Atât la nivel personal, dar și la nivel profesional. Dar, în același timp, vom putea vindeca sau cicatriza răni sentimentale/traume mai vechi.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Berbec

Îți vei da seama cât de important este să îți protejezi resursele. Și nu este vorba doar de banii tăi sau ai familiei. Ci despre timp, energia și disponibilitate.

Ultima retrogradare a lui Mercur din 2025. Previziuni pentru fiecare zodie

Horoscop 7 noiembrie 2025 Taur

Venus, guvernatoarea ta, intră în casa a șaptea. Începe o perioadă în care vei acorda atenție suplimentară relației de cuplu sau parteneriatelor importante.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Gemeni

Venus își începe tranzitul în casa a șasea. Vei găsi soluții la probleme pe ultima sută de metri. Cumva, ai nevoie de un declic pentru a găsi motivația necesară.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Rac

Venus tranzitează casa a cincea. Motiv pentru a te ocupa și de partea frumoasă a vieții. Romantism, distracție, creativitate. În plus, vei ști să prinzi din zbor oportunitățile.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Leu

Cu Venus în casa a patra, vei avea dorința de a înfrumuseța locuința. Sau a găsi acele produse care îți fac viața mai frumoasă. Familia are nevoie de tine.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Fecioară

Venus își începe tranzitul în casa a treia. Estetica discursului te va preocupa permanent. Și chiar vei găsi cuvintele potrivite de fiecare dată când ai de convins pe cineva.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, intră în casa a doua. Este cazul să te răsfeți! Și cum este și o perioadă a reducerilor, ai putea profita. Unii dintre voi vor avea parte de beneficii pe plan financiar.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Scorpion

Venus intră în semnul tău! Și te vei simți foarte bine în propria piele! Sau vei face tot posibilul pentru asta. Venus îți aduce carismă, putere de seducție și alte beneficii.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Săgetător

Cu Venus în casa a douăsprezecea, vei găsi puterea de a te împăca sau ierta anumite persoane. Unii dintre voi vor pune pe un piedestal anumite faze din trecut.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Capricorn

Venus intră în casa a unsprezecea. Timpul petrecut în preajma prietenilor va fi cu adevărat transformator. Poate și pentru că discutați subiecte destul de serioase.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Vărsător

Venus intră în casa a zecea. Este timpul să fii mai atent la imaginea ta în societate. Unii dintre voi vor avea mici succese pe plan profesional.

Horoscop 7 noiembrie 2025 Pești

Cu Venus în casa a noua, te poți bucura de călătorii, discuții interesante și întâlnirea cu oameni diferiți. Mintea ta va fi precum un burete.