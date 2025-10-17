€ 5.0884
Data actualizării: 08:03 17 Oct 2025 | Data publicării: 07:24 17 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 17 octombrie 2025. Zodia care trebuie să evite discuțiile despre bani
Autor: Daniela Simulescu

zodiac-signs-big-horoscope-circle-landscape Sursă foto: Freepik
 

Horoscop zilnic. Luna își continuă tranzitul în Fecioară.

Luna va tranzita semnul Fecioarei. Iar Mercur se apropie de conjuncția cu Marte în semnul Scorpionului. Activitatea mentală va fi uimitoare. Și s-ar putea să căutăm soluții logice în orice, însă ne vom da seama că vom avea nevoie, din când în când, și de intuiție. Astrele ne recomandă să dăm atenție și limbajului non-verbal.

Horoscop 17 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Astrele îți recomandă să acorzi atenție suplimentară unor proiecte de la serviciu. Unul dintre acestea te va provoca serios.

Horoscop 17 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Evită discuțiile care devin tensionate. Răbdarea îți va lipsi și vei avea tendința de a spune lucruri mai tăioase ca de obicei.

Horoscop 17 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Dai prea multă atenție unor detalii pe care familia nu le crede importante. Și există riscul să dezvolți mici obsesii.

Horoscop 17 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Curiozitatea poate fi atât o resursă, cât și o vulnerabilitate. În funcție de cum o dozezi, vei avea rezultatele dorite.

Horoscop 17 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Discuțiile despre bani trebuie menținute în anumite limite. Adică, evită să dai detalii altora despre situația ta financiară.

Horoscop 17 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Vei fi mai sensibil ca de obicei, deci nu are rost să faci pe mama răniților. Este cazul să te protejezi și să te odihnești.

Horoscop 17 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

De fiecare dată când vei încerca să îți oferi timp pentru propriile nevoi, te vei trezi cu persoane dragi care îți vor solicita ajutorul.

Horoscop 17 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Cuvintele au putere în aceste zile. Așa că, dacă îți promiți ceva, trebuie să te respecți. Valabil și pentru promisiunile făcute celorlalți.

Horoscop 17 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei fi pus să alegi. Ori acorzi atenție suplimentară imaginii pe care o afișezi la locul de muncă. Sau pur și simplu îți vezi de proiectele tale.

Horoscop 17 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

S-ar putea să interpretezi greși unele evenimente din familie. Iar prietenii nu vor face nimic altceva decât să îți dea apă la moară.

Horoscop 17 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Te lași contaminat de problemele celorlalți și îți asumi responsabilități care nu îți aparțin. Sigur există și alte metode prin care să îi ajuți.

Horoscop 17 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Partenerul te ajută să rămâi cu picioarele de pământ. Să fii rațional atunci când vor apărea situații greu de gestionat.

