Horoscop zilnic. Luna se va afla în primul semn al zodiacului.
Prima zi a lunii decembrie ne delectează cu tranzitul Lunii prin semnul Berbecului, de unde va face și o serie de aspecte favorabile cu Soarele și Marte. Ce-i drept, formează și un careu cu Jupiter. Putem spune că este o configurație astrologică favorabilă, menită să ne scoată din letargia retrogradării lui Mercur, care s-a încheiat recent.
Și să nu uităm! Soarele, Venus și Marte se află, toate în Săgetător. Aspecte potrivite pentru o zi de sărbătoare, când participăm la evenimente, călătorim sau ne distrăm.
Va fi o zi pe placul tău. Mai ales dacă o vei umple de activități. În plus, vei dori să fii în compania oamenilor dragi.
Profită de aspectele zilei pentru a purta discuții autentice cu partenerul. S-ar putea să aflați lucruri interesante unul despre celălalt.
Va trebui să îți pui partenerul pe primul loc. Unii prieteni au nevoie de tine, însă relația de cuplu este mult mai importantă.
Și dacă ai o zi liberă, tot îți vei găsi ceva de făcut. Iar dacă mergi la muncă, încearcă să ai exces de zel când te ocupi de unele treburi.
Decizi să vezi jumătatea plină a paharului în orice. Vei fi orgolios în unele faze, dar ți vei da seama repede că nu te ajută.
Astrele îți recomandă să te bucuri de timpul petrecut cu familia, să îți creezi numeroase amintiri alături de cei dragi și să încerci să te odihnești.
Vei fi precum un titirez! Nu vei avea stare, te vei plictisi destul de repede și vei căuta încontinuu noi subiecte de discuție cu prietenii.
Unele discuții s-ar putea să îți ofere idei valoroase despre cum să îți organizezi bugetul pentru perioada următoare. Lasă teama și pune întrebări!
Va fi o zi de pomină! Mai toate aspectele zilei te avantajează. Tot ce trebuie să faci tu este să fii cât mai prezent și dornic să asculți.
Dacă vei fi liber, astrele îți recomandă să dedici ziua odihnei. Dacă mergi la serviciu, încearcă să nu te iei prea în serios.
Te bucuri de prezența celor dragi. Vei fi destul de sociabil și vei fi dornic să participi la evenimente. Mintea ta va fi destul de curioasă.
Ai foarte multe planuri și încerci să te ții de toate. Nu uita că trebuie să te pui și tu pe primul loc, nu doar pe alții.
de Roxana Neagu