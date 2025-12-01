€ 5.0906
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care nu se va bucura de ziua liberă
Data publicării: 08:08 01 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care nu se va bucura de ziua liberă
Autor: Daniela Simulescu

cerc zodiacal palma Sursă foto: Freepik/Decembrie va fi o lună echilibrată din punct de vedere astrologic
 

Horoscop zilnic. Luna se va afla în primul semn al zodiacului.

Prima zi a lunii decembrie ne delectează cu tranzitul Lunii prin semnul Berbecului, de unde va face și o serie de aspecte favorabile cu Soarele și Marte. Ce-i drept, formează și un careu cu Jupiter. Putem spune că este o configurație astrologică favorabilă, menită să ne scoată din letargia retrogradării lui Mercur, care s-a încheiat recent. 

Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Și să nu uităm! Soarele, Venus și Marte se află, toate în Săgetător. Aspecte potrivite pentru o zi de sărbătoare, când participăm la evenimente, călătorim sau ne distrăm. 

Horoscop 1 decembrie 2025 Berbec

Va fi o zi pe placul tău. Mai ales dacă o vei umple de activități. În plus, vei dori să fii în compania oamenilor dragi.

Horoscop 1 decembrie 2025 Taur

Profită de aspectele zilei pentru a purta discuții autentice cu partenerul. S-ar putea să aflați lucruri interesante unul despre celălalt.

Horoscop 1 decembrie 2025 Gemeni

Va trebui să îți pui partenerul pe primul loc. Unii prieteni au nevoie de tine, însă relația de cuplu este mult mai importantă.

Horoscop 1 decembrie 2025 Rac

Și dacă ai o zi liberă, tot îți vei găsi ceva de făcut. Iar dacă mergi la muncă, încearcă să ai exces de zel când te ocupi de unele treburi.

Horoscop 1 decembrie 2025 Leu

Decizi să vezi jumătatea plină a paharului în orice. Vei fi orgolios în unele faze, dar ți vei da seama repede că nu te ajută.

Horoscop 1 decembrie 2025 Fecioară

Astrele îți recomandă să te bucuri de timpul petrecut cu familia, să îți creezi numeroase amintiri alături de cei dragi și să încerci să te odihnești.

Horoscop 1 decembrie 2025 Balanță

Vei fi precum un titirez! Nu vei avea stare, te vei plictisi destul de repede și vei căuta încontinuu noi subiecte de discuție cu prietenii.

Horoscop 1 decembrie 2025 Scorpion

Unele discuții s-ar putea să îți ofere idei valoroase despre cum să îți organizezi bugetul pentru perioada următoare. Lasă teama și pune întrebări!

Horoscop 1 decembrie 2025 Săgetător

Va fi o zi de pomină! Mai toate aspectele zilei te avantajează. Tot ce trebuie să faci tu este să fii cât mai prezent și dornic să asculți.

Horoscop 1 decembrie 2025 Capricorn

Dacă vei fi liber, astrele îți recomandă să dedici ziua odihnei. Dacă mergi la serviciu, încearcă să nu te iei prea în serios.

Horoscop 1 decembrie 2025 Vărsător

Te bucuri de prezența celor dragi. Vei fi destul de sociabil și vei fi dornic să participi la evenimente. Mintea ta va fi destul de curioasă.

Horoscop 1 decembrie 2025 Pești

Ai foarte multe planuri și încerci să te ții de toate. Nu uita că trebuie să te pui și tu pe primul loc, nu doar pe alții.

