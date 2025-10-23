Pe 23 octombrie, Soarele intră în semnul Scorpionului, unde va sta până pe 22 noiembrie. Trecem de la echilibrul forțat din sezonul Balanței la nevoia de a vedea totul în alb sau negru, de a face totul la extreme, specifică Scorpionului. Vom căuta dedesubturile, atașamentele greu de rupt, obsesiile și secretele. Altfel spus, avem în față câteva săptămâni în care să ne preocupăm și de viața ascunsă de ochii lumii.

Horoscop 23 octombrie 2025 Berbec

Este una dintre acele zile în care nu vei mai fi la fel de dornic să împărtășești detalii din viața ta personală. Vei sta departe de persoanele indiscrete.

Horoscop 23 octombrie 2025 Taur

Astrele îți recomandă să îți muți atenția către bunăstarea relației de cuplu. Tu și partenerul aveți de discutat multe. Chiar și cei singuri sunt încurajați să fie mai selectivi.

Horoscop 23 octombrie 2025 Gemeni

O zi bună pentru modificări legate de rutină. Îți dai seama că unele obiceiuri te stresează și decizi să urmărești simplitatea.

Horoscop 23 octombrie 2025 Rac

Îți vei da seama că viața trebuie trăită și altfel. Adică, într-o zi simplă, să ai parte și de activități recreative sau distractive. Nu sta departe de pasiuni!

Horoscop 23 octombrie 2025 Leu

Soarele se mută în casa a patra, deci urmează o perioadă perfectă pentru aceia dintre voi care vor să își amenajeze locuința, să facă reparații sau să se mute.

Horoscop 23 octombrie 2025 Fecioară

Ai ocazia să demonstrezi câte știi. De asemenea, vei deveni și mai curios în ceea ce privește un domeniu. Singurul risc este acela de a petrece prea mult timp pe rețelele sociale.

Horoscop 23 octombrie 2025 Balanță

Devii mai atent la cheltuielile zilnice. Decizi că este timpul să găsești alternative mai bune ca preț pentru unele produse de care ai nevoie tot timpul.

Horoscop 23 octombrie 2025 Scorpion

Soarele intră în semnul tău! Și vine cu energie, curaj, poftă de viață și nevoia de a scăpa de plictiseală. Este cazul să fii mai atent la cum te prezinți.

Horoscop 23 octombrie 2025 Săgetător

Nu neglija deloc odihna și relaxarea! Dacă îți vei aglomera programul de lucru, nu vei reuși să termini niciun proiect important. Deci învață să spui și nu.

Horoscop 23 octombrie 2025 Capricorn

Îți vei da seama că ți-ai neglijat unii prieteni și vei încerca să te conectezi cu ei. Este o perioadă bună pentru a fi mai sociabil și pentru a participa la evenimente.

Horoscop 23 octombrie 2025 Vărsător

Soarele se duce în casa a zecea. Este momentul să strălucești la locul de muncă! Să lupți pentru ceea ce ți se cuvine.

Horoscop 23 octombrie 2025 Pești

Vei face multiple călătorii sau drumuri, în interes de serviciu sau pentru a rezolva multiplele chestiuni administrative.