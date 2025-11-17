€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 17 noiembrie 2025. Trei zodii vor avea o zi foarte bună
Data actualizării: 09:12 17 Noi 2025 | Data publicării: 07:21 17 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 17 noiembrie 2025. Trei zodii vor avea o zi foarte bună
Autor: Daniela Simulescu

cerc zodiacal femeie se roaga Sursă foto: Freepik/ Luna tranzitează semnul Balanței
 

Horoscop zilnic. Astăzi se petrece un trigon pe semne de apă.

Începem săptămâna cu un aspect rar și special. Este vorba de un trigon regal pe semne de apă. Soarele se află în Scorpion, Jupiter în Rac și Saturn în Pești. Este genul de aspect pozitiv care ne ajută să găsim formula perfectă atunci când ne facem planuri, când ne ocupăm de unele proceduri sau atunci când trecem prin etape mai complicate. Trigonul ne asigură și speranță sau credință. Dar și pragmatismul necesar pentru a rămâne cu picioarele pe pământ.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Berbec

Nu este ziua potrivită pentru a prelua tu inițiativa în cazul fiecărui proiect. Astrele îți recomandă să fii mai pragmatic, să îți alegi luptele.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Taur

Partenerul s-ar putea să te ajute atunci când crezi că nu se poate. De aceea, este recomandabil să discuți cât mai deschis cu el despre problemele tale.

VEZI ȘI - Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Horoscop 17 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur retrograd se apropie de o opoziție cu Uranus. Îți vei da seama că nu te poți baza pe nimeni din jurul tău. Apar situații neașteptate.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Rac

Este una dintre acele zile în care vei face față cu brio oricărei provocări. Chiar dacă simți că nu este timp sau că nu există soluții.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Leu

Te va ajuta să fii mai atent la ce fac ceilalți din jurul tău și nu la ce zic. Alegi să fii mai tăcut și să observi detaliile mai profunde.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Fecioară

Consideri că poți avea o zi bună dacă te poți baza pe oamenii cei mai apropiați. Iar aceștia nu te vor dezamăgi deloc.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Balanță

Vei avea tendința de a consuma orzul pe gâște. Adică vei pierde timpul cu oamenii nepotriviți. Încearcă să fii mai conștient.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Scorpion

Aspectele astrologice ale zilei te avantajează din plin. Vei fi mai optimist, dar și pragmatic în același timp. Nu lăsa timpul să treacă degeaba!

Horoscop 17 noiembrie 2025 Săgetător

Vei avea energie doar pentru ce contează cu adevărat. Celelalte activități ar trebui amânate. Nu te lăsa influențat de unele zvonuri sau bârfe.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Capricorn

Vor fi situații în care vei fi destul de exigent cu propria persoană. Și vei alege calea cea mai grea prin care să rezolvi unele probleme.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Vărsător

O zi bună pe plan profesional. Însă, pe plan personal s-ar putea să apară neînțelegeri. Cu partenerul sau cu unii membri ai familiei.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Pești

Ai parte de un aspect pozitiv! Deci putem spune că astrele te susțin în orice demers ai alege. Răbdarea va fi destul de importantă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 17 noiembrie
zodii
horoscop daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
BNR lansează o monedă la 80 de ani de la înființarea Universității George Emil Palade din Târgu Mureș
Publicat acum 10 minute
Lista candidaților pentru București: Ultima zi în care pot fi depuse candidaturi pentru alegerile locale
Publicat acum 14 minute
Spectacol aerian deasupra Egiptului: Piramidele din Giza, vizibile printre valuri de ceață - FOTO/VIDEO
Publicat acum 14 minute
Robert Cazanciuc: Planul lui Daniel Băluță, promițător și răspunde unor nevoi reale ale Capitalei
Publicat acum 16 minute
Donald Trump schimbă foaia cu noul primar din New York Zohran Mamdani după ce l-a făcut comunist
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Publicat acum 15 ore si 4 minute
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close