Începem săptămâna cu un aspect rar și special. Este vorba de un trigon regal pe semne de apă. Soarele se află în Scorpion, Jupiter în Rac și Saturn în Pești. Este genul de aspect pozitiv care ne ajută să găsim formula perfectă atunci când ne facem planuri, când ne ocupăm de unele proceduri sau atunci când trecem prin etape mai complicate. Trigonul ne asigură și speranță sau credință. Dar și pragmatismul necesar pentru a rămâne cu picioarele pe pământ.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Berbec

Nu este ziua potrivită pentru a prelua tu inițiativa în cazul fiecărui proiect. Astrele îți recomandă să fii mai pragmatic, să îți alegi luptele.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Taur

Partenerul s-ar putea să te ajute atunci când crezi că nu se poate. De aceea, este recomandabil să discuți cât mai deschis cu el despre problemele tale.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur retrograd se apropie de o opoziție cu Uranus. Îți vei da seama că nu te poți baza pe nimeni din jurul tău. Apar situații neașteptate.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Rac

Este una dintre acele zile în care vei face față cu brio oricărei provocări. Chiar dacă simți că nu este timp sau că nu există soluții.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Leu

Te va ajuta să fii mai atent la ce fac ceilalți din jurul tău și nu la ce zic. Alegi să fii mai tăcut și să observi detaliile mai profunde.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Fecioară

Consideri că poți avea o zi bună dacă te poți baza pe oamenii cei mai apropiați. Iar aceștia nu te vor dezamăgi deloc.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Balanță

Vei avea tendința de a consuma orzul pe gâște. Adică vei pierde timpul cu oamenii nepotriviți. Încearcă să fii mai conștient.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Scorpion

Aspectele astrologice ale zilei te avantajează din plin. Vei fi mai optimist, dar și pragmatic în același timp. Nu lăsa timpul să treacă degeaba!

Horoscop 17 noiembrie 2025 Săgetător

Vei avea energie doar pentru ce contează cu adevărat. Celelalte activități ar trebui amânate. Nu te lăsa influențat de unele zvonuri sau bârfe.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Capricorn

Vor fi situații în care vei fi destul de exigent cu propria persoană. Și vei alege calea cea mai grea prin care să rezolvi unele probleme.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Vărsător

O zi bună pe plan profesional. Însă, pe plan personal s-ar putea să apară neînțelegeri. Cu partenerul sau cu unii membri ai familiei.

Horoscop 17 noiembrie 2025 Pești

Ai parte de un aspect pozitiv! Deci putem spune că astrele te susțin în orice demers ai alege. Răbdarea va fi destul de importantă.