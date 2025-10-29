Miercuri, 29 octombrie, se petrec foarte multe aspecte astrologice. Însă, cel mai important rămâne tranzitul lui Mercur în Săgetător. Planeta comunicării și a gândirii se mută în semnul filosofiei, călătoriei și aventurii. Atenție! Deși retrogradarea lui Mercur va începe abia pe 9 noiembrie, vom resimți din timp efectele acesteia. Cu alte cuvinte, vă recomandăm să acordați atenție planificării și efectuării călătoriilor, semnării documentelor și chestiunilor juridice.

Horoscop 29 octombrie 2025 Berbec

Marte, propriul guvernator, face un trigon cu Saturn. Ceea ce înseamnă că vei avea nevoie de frână în unele situații. Și îți vei da seama că asta este cheia succesului.

Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Horoscop 29 octombrie 2025 Taur

Partenerul îți cere mai mult timp pentru unele proiecte. Este nevoie de noi discuții despre buget și despre alte resurse.

Horoscop 29 octombrie 2025 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, intră în casa a șaptea. Și îți convine pentru că aduce multiple conversații cu partenerul sau cei dragi.

Horoscop 29 octombrie 2025 Rac

Timpul va deveni aliatul tău. Vei ști cum să îl porționezi astfel încât să îți termini treburile și să te implici în activități alături de cei dragi.

Horoscop 29 octombrie 2025 Leu

Este una dintre acele zile în care parcă îți ies toate. Ai putere de convingere, reușești să îi motivezi pe ceilalți și să faci haz de necaz.

Horoscop 29 octombrie 2025 Fecioară

Astrele îți recomandă să fii mai pragmatic atunci când iei decizii. Adică, să îți vezi și interesul tău. Unii vor fi nevoiți să facă schimbări în gospodărie.

Horoscop 29 octombrie 2025 Balanță

Vei fi mult mai calculat atunci când vei avea de făcut investiții. În plus, nu îți va mai fi teamă de a fi prea curios în discuțiile cu apropiații.

Horoscop 29 octombrie 2025 Scorpion

Te vei trezi vorbind mai des ca niciodată despre bani. Și este clar că va trebui să găsești cea mai bună ofertă pentru unele produse sau servicii.

Horoscop 29 octombrie 2025 Săgetător

Mercur intră în semnul tău. Vine și cu o parte bună, cum ar fi o sumedenie de idei, însă are și un risc. Acela de a te baza prea mult pe rațional și mai puțin pe fapte.

Horoscop 29 octombrie 2025 Capricorn

Este una dintre acele zile în care mai bine te retragi, stai tăcut sau rămâi observator. Nu te grăbi cu deciziile sau planurile făcute cu prietenii.

Horoscop 29 octombrie 2025 Vărsător

Vei deveni mai sociabil. Și dornic să împărtășești din ceea ce știi. În plus, vei reuși să nu te mai grăbești la serviciu. Nici măcar cu prejudecățile.

Horoscop 29 octombrie 2025 Pești

Mercur intră în casa a zecea, a carierei. Și îți deschide o perioadă pentru decizii, schimbări și ajustări din acest punct de vedere.