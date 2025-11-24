Daniel Băluță s-a născut pe 14 ianuarie 1977, în București. Observăm că este un nativ Capricorn. Adică o persoană cu obiective pe termen lung, dornică să construiască, foarte responsabilă, cu multă răbdare. Dar și una care se ia deseori prea în serios.

Poziția Lunii în astrograma natală ne indică modul în care nativul simte sau procesează emoțiile, lumea lui interioară și reacțiile care îl conduc. În acest caz, Luna se afla în semnul Scorpionului. Luna înseamnă emoție pură, iar Scorpionul este arhetipul extremelor, intensității, secretelor și al controlului. Cu alte cuvinte, nativul are o lume interioară la care nu are nimeni acces. Se teme permanent de trădare și învață de mic să își creeze propriile mecanisme de supraviețuire în momentele de criză. Dar, cum Luna se afla într-o conjuncție cu Uranus și Juno, Daniel Băluță beneficiază de o intuiție extraordinară. Care îi poate fi atât o resursă, cât și o vulnerabilitate.

Cum gândește și comunică?

Conjuncția Mercur-Marte din Capricorn îi oferă putere de concentrare și o acuitate mentală permanentă. Mercur se ocupă de comunicare, de idei, de gesturi. Marte este reprezentantul luptei, al agresivității, al energiei. Iar semnul Capricornului este, după cum precizam și mai sus, cel al organizării și al conciziei. Nu comunică de dragul de a o face. Are o minte organizată, preferă să declare ceva doar după ce are argumente și dovezi. Însă, tot acest aspect indică și un mod de a gândi mai conservator.

Un aspect foarte important din astrograma acestuia este trigonul dintre Soarele din Capricorn și Jupiter din Taur. Avem de-a face cu un nativ încrezător în forțele proprii, optimist, care se pricepe să atragă oportunitățile sau succesul fără efort exagerat. Fiind un aspect pe semne de pământ, este clar că s-a născut cu un simț financiar extraordinar.

Ce îi rezervă destinul lui Daniel Băluță?

Nodurile Lunare, cele care se ocupă de evenimentele predestinate, se află pe axa Berbec(Nodul Sud) și Balanță(Nodul Nord). Nodul Sud este chiar în conjuncție cu Chiron, unul dintre motivele astrologice pentru care a ales, inițial, o carieră medicală. Dacă ar fi să ne gândim la menirea lui Daniel Băluță, am putea spune că viața îl va pune în situații în care trebuie să rămână independent, pe cont propriu, indiferent de parteneriatele și echipele din care va face parte.