Data actualizării: 21:33 03 Noi 2025 | Data publicării: 21:17 03 Noi 2025

EXCLUSIV Lună Plină în Taur. Previziuni pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

digital-art-halloween-illustration Sursă foto: Freepik/imagine generată cu AI
 

Pe 5 noiembrie se va petrece Luna Plină din semnul Taurului.

Când vorbim despre Luna Plină, avem în vedere închiderea unei etape. Finalizarea unui capitol care nu mai duce nicăieri. Dar, inițial, ne vom confrunta cu mai multe emoții ca niciodată. Și cum arhetipul Taurului este cel al confortului și al încăpățânării, unii dintre noi vor avea nevoie de un declic pentru a progresa. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Plină se va petrece în casa a doua. Deci vor urma evenimente sau situații pe plan financiar. Cert este că nu mai poți continua ca până acum.

Taur/Ascendent în Taur

Luna Plină se petrece în semnul tău. Ai ocazia să îți dai seama care sunt rezultatele ultimelor șase luni. Și chiar dacă îți va fi greu, va fi nevoie să închei unele etape care nu îți mai aduc nimic bun.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

S-ar putea să îți dai seama că nu ai un control bun al timpului. Și că dedici timp și resurse pentru activitățile care nu merită. Această Lună Plină poate fi momentul potrivit pentru a cere ajutorul.

Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Rac/Ascendent în Rac

Luna Plină se va petrece în casa a unsprezecea. Un moment extraordinar de a petrece timp cu prietenii, colegii, oamenii dragi. Încearcă să te bucuri de viață așa cum este ea momentan.

Leu/Ascendent în Leu

Luna Plină activează casa a zecea, a carierei, acolo unde se va întoarce și Uranus. Se poate închide o etapă sau un proiect profesional. Sau pur și simplu îți vei schimba atitudinea de la serviciu.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Luna Plină va avea loc în casa a noua. Pot apărea schimbări în organizarea evenimentelor sau planificarea călătoriilor. Unii dintre voi vor lua decizia de a se muta.

Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Plină se va petrece în casa a opta. Vor ieși la suprafață lucruri neștiute despre partener. Sau vă veți confrunta cu unele situații neprevăzute legate de bugetul la comun.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Luna Plină de pe 5 noiembrie poate fi precum un eveniment definitoriu pentru relațiile tale personale. Unii vor lua decizii radicale, alții își vor schimba total atitudinea față de partener.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna Plină va fi în casa a șasea. Astrele îți recomandă să nu pui la suflet niciun eveniment de la locul de muncă sau discuțiile cu colegii. De asemenea, este o perioadă bună pentru îmbunătățirea stilului de viață.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Tu s-ar putea să fii printre cei norocoși! Luna Plină se va petrece în casa a cincea. Și te va ajuta să ieși din zona de confort pentru a relua unele pasiuni, pentru a petrece clipe minunate alături de copii sau de persoana iubită.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Luna Plină este în casa a patra. În familie, este multă agitație. Se petrec numeroase evenimente și activități, iar rudele colaborează în acest sens. Posibile probleme gospodărești sau imobiliare.

Pești/Ascendent în Pești

Luna Plină va avea loc în casa a treia. Urmează multe drumuri într-un timp scurt, noi chestiuni administrative și evenimente neașteptate în viețile oamenilor celor mai apropiați cum ar fi frații.

