Începem săptămâna cu un careu între Marte și Nodurile Lunare. Până pe 15 decembrie, Marte tranzitează semnul Săgetătorului. Ceea ce înseamnă, că în majoritatea activităților suntem mai idealiști și luptăm pentru dreptate, una care ni se demonstrează a nu fi absolută. Nodurile Lunare se află pe axa Fecioară-Pești. O axă care pune față în față ordinea și haosului. Deci s-ar putea să trecem prin diverse dileme, să forțâm unele situații și să ne impunem propriile opinii. Dar să nu uităm că Mercur este încă retrograd și că vom face și greșeli.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Berbec

S-ar putea să fii prea exigent cu tine însuți și astfel, să ratezi unele oportunități. Poți adopta o strategie financiară diferită.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Taur

Atunci când pur și simplu nu știi ce să alegi, cel mai bine ar fi să comunici cu partenerul sau familia. Îți vor oferi câteva ponturi prețioase.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Gemeni

Pierzi timp prețios în activitățile inutile, iar pe cele cu adevărat importante le eviți. Este nevoie de o reorganizare a programului.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Rac

Aștepți din partea celorlalți un semn concret, însă acesta nu va veni. Astrele îți recomandă să ceri, să întrebi și să fii proactiv.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Leu

Nevoia de a câștiga va fi motivantă, însă riști să intri și în competițiile care nu ți se potrivesc. Deci trebuie să fii mai selectiv.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Fecioară

Te gândești prea mult la problemele altora. Și acasă și la serviciu. Câteodată ne este mai ușor să îi ajutăm pe alții decât să ne ocupăm de noi înșine.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Balanță

Te cam grăbești în discuții. Există riscul să dai prea multe detalii despre viața ta personală ca exemple. Sau să îi judeci pe interlocutori.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Scorpion

Este totul prea intens. Orice activitate, orice discuție. Poți avea numeroase succese, mai ales dacă alegi să fii răbdător și să nu forțezi nimic.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Săgetător

Vei fi destul de vulnerabil. Nu îți trebuie mult să devii furios. De aceea, ar fi bine să eviți oamenii conflictuali și discuțiile contradictorii.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Capricorn

Vei da dovadă de multă înțelepciune, mai ales în discuțiile despre problemele celorlalți. Astăzi chiar poți ajuta pe cineva.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Vărsător

Ai de ales între a fi mai vocal la locul de muncă sau a deveni mai discret. Îți vei da seama de ce alegere să faci în funcție de moment.

Horoscop 24 noiembrie 2025 Pești

Ziua nu va fi doar în alb sau negru. Vei trece prin mai multe tonuri de gri și îți vei da seama că nu totul va ieși preacum în mintea ta.