Lifestyle

Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Data actualizării: 20:41 04 Dec 2025 | Data publicării: 20:29 04 Dec 2025

EXCLUSIV Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Autor: Echipa Astrosens

luna plina munti Sursă foto: Freepik/Ultima Lună Plină din 2025 ne ajută să luăm decizii
 

Previziuni astrale. Pe 5 decembrie se va petrece Luna Plină din Gemeni.

Orice Lună Plină este un motiv de a pune punct unei etape. De a tranșa un proiect care nu mai funcționează. Soarele din Săgetător crede, iar Luna din Gemeni știe. Și cum Luna va fi în careu cu Saturn și Neptun, ne putem aștepta la discuții colective pline de confuzie și porniri radicale. Ne vom întreba ce știm și ce credem cu adevărat. Comunicarea va fi în prim plan, dar atenție la dezinformare!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Luna Plină de pe 5 decembrie se va petrece în semnul tău. Altfel spus, să nu te mire dacă în aceste zile nu îți găsești locul. Pur și simplu, vei dori tot ce este mai bun, dar parcă te vei lupta cu morile de vânt. Luna va fi în careu cu Saturn și Neptun. Unele situații trebuie tranșate, fără doar și poate. Și dacă tot se frânează câteva proiecte, ai timp să îți faci bilanțul ultimelor șase luni. Ca să nu mai repeți aceleași greșeli. Unii dintre voi nu vă mai regăsiți pe plan profesional. Parcă sunteți limitați de actualul loc de muncă. Simțiți că puteți mai mult. Și decideți să așteptați. 

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Luna Plină se va petrece în casa a zecea, a carierei. Acest eveniment poate fi considerat precum un punct culminant în ceea ce privește parcursul tău profesional sau statutul social. Se vor întâmpla unele schimbări care să te ajute să iei decizii importante. Luna va fi în careu cu Saturn/Neptun, ceea ce înseamnă că te vei confrunta cu rezistență din partea celorlalți sau cu persoane care vor încerca să te influențeze în detrimentul tău. Cert este câ nu prea te vei abține și îți manifesta emoțiile în mod gălăgios. Trebuie să fii cât mai vigilent, să îți vezi interesul și să nu dai apă la moară unor zvonuri sau bârfe.

Citește și Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna Plină se petrece în casa a șaptea, a relațiilor. Dar, să nu uităm că tu ai parte de tranzitele lui Venus și Marte. În această perioadă, vei încerca să îl influențezi pe partener să te urmeze într-o situație. Însă, trebuie să știi că nu vei reuși în totalitate. Astrele vă recomandă să aveți confruntări cât mai oneste cu persoana iubită, să spuneți ce vă deranjează și să recurgeți la empatie. Luna Plină poate veni pentru unii cu oficializarea unei relații sau despărțiri.

Pești/Ascendent în Pești

Luna Plină se va petrece în casa a patra.  Și trebuie menționat că Luna va face un dublu careu cu Saturn și Neptun din semnul vostru. Discuțiile cu familia din această perioadă vor fi destul de inconfortabile. Ies emoții puternice la suprafață. Pe moment, le veți respinge și veți încerca să rămâneți cât mai detașați. Poate că este cazul să impuneți anumite limite. Unii dintre voi se vor decide, pe nepusă masă, să se mute. Alții vor avea probleme în gospodărie. Timpul nu va fi aliatul vostru. 

luna plina gemeni
astrolog daniela simulescu
horoscop luna plina
