Până la finalul lunii octombrie, avem două evenimente astrologice principale: întoarcerea lui Neptun în Pești și Luna Nouă din Balanță. Primul se va lăsa cu o doză suplimentară de haos legat de viitorul apropiat. Iar al doilea ne va vorbi despre spiritul de echipă, despre nevoia de a face parte dintr-o comunitate.

Berbec/Ascendent în Berbec

Începem cu veștile bune! Scapi de Neptun! Acesta va ieși din semnul tău, fapt ce te va ajuta să îți recapeți claritatea și voința. Cum Marte, propriul guvernator, se va afla tot în casa a opta, este clar că vei pune mai mult accentul pe ceea ce contează cu adevărat în viață.

Taur/Ascendent în Taur

Marte rămâne în casa a șaptea, până la finalul lunii. Relația de cuplu va fi destul de dinamică. Tu și partenerul veți avea multe rezolvat, așa că este posibil să vă mai și certați. Venus, propria guvernatoare, se află în casa a șasea. Nimic nu va fi simplu!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se va afla în casa a șasea, alături de Marte. Va trebui să iei pe repede înainte unele decizii pe plan profesional. Alții vor avea mai multe provocări din partea colegilor sau din cauza unor proiecte dificile.

Rac/Ascendent în Rac

Multe frământări în ceea ce privește familia sau starea locuinței. Din fericire, Jupiter te va ajuta să treci cu bine peste orice încercare. Tranzitul lui Marte în casa a cincea te va obliga să fii mai competitiv și să te pui mai des pe primul loc.

Leu/Ascendent în Leu

Urmează o perioadă fantastică pentru cei care vor să renoveze locuința, să se mute sau să facă investiții pe plan imobiliar. Comunicarea cu familia va fi mai agitată ca de obicei. Unii dintre voi vor cunoaște persoane de la care veți învăța lucruri uimitoare.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur va tranzita, cot la cot cu Marte, casa a treia. În primul rând, vă veți da seama că tehnologia a pus stăpânire pe voi. Și că este cazul să luați pauze mai lungi de la telefon. Pe urmă, astrele vă recomandă să nu vă grăbiți cu deciziile, mai ales pe plan personal.

Balanță/Ascendent în Balanță

Urmează o Lună Nouă în semnul vostru, acolo unde se află și Venus, moment potrivit pentru a începe să vă gândiți, cu optimism, la următorul pas. În special, din punct de vedere profesional sau financiar. Sigur veți găsi unele idei potrivite pentru viitorul apropiat. Timpul este foarte prețios!

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Cu Mercur și Marte din semnul vostru, în trigon cu Jupiter, nimic nu vă poate sta în cale! Vă simțiți bine în propria piele, vă găsiți repede motivația și nu vă dați bătuți cu una două. O perioadă bună pentru călătorii sau chestiunile administrative.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Următoarele două săptămâni nu vor fi neapărat pe placul tău. Vei avea impresia că ești tot timpul cu un pas în spate. Nu vei avea control asupra evenimentelor și este posibil să îți pierzi încrederea în tine. Nu neglija sănătatea!

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Beneficiezi de parteneriate cu oameni importanți. Mai ales pe plan profesional. Mulți dintre voi vor dori o schimbare de atitudine, una care să le asigure succesul. De asemenea, relația cu partenerul va fi în vizorul astrelor, într-un mod benefic.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Dorința de a câștiga va fi mai presus de orice! Vei fi mai competitiv ca oricine din jurul tău. Curajul de care vei da dovadă va fi impresionant. Evită, totuși, contradicțiile cu șefii sau cu persoanele mai autoritare. Posibile decizii greșite pe plan financiar.

Pești/Ascendent în Pești

O perioadă nemaipomenită pentru care care vor să se mute, să călătorească, să realizele unele tranzacții sau să rezolve chestiunile administrative serioase. Neptun se întoarce în semnul vostru, deci de confuzie și ceață nu veți duce lipsă! Dar nu trebuie să le lăsați să vă controleze viața.