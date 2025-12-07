€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Lifestyle Horoscop Previziuni astrale a doua jumătate a lunii decembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Data publicării: 10:22 07 Dec 2025

EXCLUSIV Previziuni astrale a doua jumătate a lunii decembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Autor: Echipa Astrosens

peisaj spatiu orbite planete Sursă: Freepik AI/ Solstițiul de iarnă se va petrece pe 21 decembrie
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre evenimentele din ultima jumătate a lunii decembrie.

Se pare că, la finalul anului 2025, astrele vor să fim mai pragmatici. Venus și Marte vor tranzita semnul Capricornului, deci până și distracția va fi mai controlată. Poate chiar avem nevoie de o atitudine serioasă înainte de un an 2026, care se va demonstra a fi foarte provocator, cel puțin din punctul de vedere al teoriei astrologice.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a zecea. Pentru finalul anului, acest tranzit poate fi mai provocator. Pentru că pune accentul pe carieră și rolul din societate. Cu alte cuvinte, deși te vei strădui, să te implici în organizarea sărbătorilor, s-ar putea să fii destul de preocupat de ce se întâmplă la serviciu sau din cauza unor proiecte importante. Ce-i drept, ambiția ta va fi nemărginită. Pot apărea neînțelegeri cu autoritățile.

Taur/Ascendent în Taur

O perioadă nemaipomenită pentru cei care vor să călătorească, să își revadă rudele sau să organizeze evenimente speciale de sărbători. Astrele vă încurajează să gândiți diferit finalul anului, să nu repetați ce ați tot făcut. Pentru unii dintre voi, cheltuielile vor fi mai mari, așa că bugetul va fi destabilizat. Astrele vă recomandă să nu vă bazați pe ideea că aveți timp.

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur va rămâne în casa a șaptea, până la finalul anului. Discuțiile cu partenerul sau persoanele importante vor fi interminabile. Iar subiectul principal: banii. Oricât de mult ați negocia, ați încerca să amânați unele cheltuieli, bugetul tot va avea de suferit. Totuși, ar fi recomandabil, să evitați reproșurile și jignirile în zilele de sărbători.

Rac/Ascendent în Rac

În a doua jumătate a lunii, parcă nici nu veți exista. Vă veți dedica în totalitate celorlalți. Familie, prieteni, colegi. Și nimeni nu vă cere asta! Pur și simplu, doriți să vă asigurați că vor avea parte de clipe memorabile în preajma sărbătorilor. Însă există riscul epuizării. În plus, deși depuneți atâtea eforturi pentru o atmosferă uimitoare, nu veți reuși să vă bucurați cu adevărat de clipă. Deci aveți nevoie de un echilibru.

Leu/Ascendent în Leu

Acest final de an va fi copleșitor pentru tine. La serviciu, apar tot felul de provocări exact atunci când vrei să dedici timp suplimentar familiei și organizării sărbătorilor. Unii dintre voi vor fi mai retrași, mai modești și dornici să evite gălăgia. Vă recomandăm să alegeți simplitatea, să nu vă aglomerați programul și să învățați să spuneți nu.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Finalul anului 2025 îți va prii de minune! Cu Soarele, Venus și Marte, toate în casa a cincea, sărbătorile tale vor fi de neuitat! Veți fi creativi, romantici, petrecăreți, generoși, pasionali și foarte competitivi. Mercur, propriul guvernator, rămâne în casa a patra și vă oferă ocazia de a îmbunătăți comunicarea cu membrii familiei. În plus, vă ajută la organizare și planificare.

Balanță/Ascendent în Balanță

Aspectele astrologice principale sunt potrivite mai ales pentru aceia care își doresc îmbunătățirea locuinței, să se mute sau să consolideze relația cu familia. Cumva, la final de an, astrele vor să fiți mai atenți la viața personală, să petreceți timp suplimentar cu persoanele iubite și să vă construiți noi fundații. S-ar putea să apară și unele dispute de sărbători, dar acestea vor lămuri probleme mai vechi.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Nu vei avea o clipă de liniște! Și asta pentru că, exact acum în preajma sărbătorilor, vei avea numeroase drumuri de făcut, chestiuni administrative de rezolvat și să te ocupi și de organizarea sărbătorilor. Cheia succesului va fi comunicarea. Dacă vei fi ușor de înțeles și vei adopta diplomația, apropiații te vor ajuta și astfel vei putea să fii cât mai prezent.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Pe plan financiar, vor apărea prea multe provocări. Tu aveai un buget pregătit pentru finalul anului, dar degeaba. Și nu sunt doar cheltuieli care pot fi amânate sau ajustate, ci unele obligatorii. Unii dintre voi vor avea tendința de a promite multe și de a face mai nimic. Încercați să fiți cât se poate de pragmatici.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Cu Soarele, Venus și Marte în semnul tău, termini anul învingător! Oriunde vei merge, vei deveni sufletul petrecerii. Ai inițiative și idei formidabile, carismă și ambiție din plin. Ce-i drept, apropiații nu vor putea ține pasul cu tine și te vor admira. Deși îți propui să te și odihnești de sărbători, trebuie să știi că nu vei reuși. Pentru că nu vrei să ratezi nicio clipă de bucurie!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Nu știm ce planuri ai tu pentru acest final de an, dar să îți spunem la ce s-au gândit astrele. La odihnă! Indiferent că vor fi multe activități sau puține, tu vei fi destul de obosit, epuizat și indisponibil chiar și pentru distracție. Adică, de ochii lumii, vei zâmbi sau vei schița un dans, însă vei aștepta clipa potrivită pentru a te retrage. Ai nevoie de liniște. 

Pești/Ascendent în Pești

Vei fi mai sociabil ca niciodată. De voie sau nevoie! Pe lângă partener și familie, vei interacționa cu mulți alți oameni. Fie de sărbători, fie pur și simplu. Prietenii chiar te vor ajuta dacă vor apărea încurcături sau probleme. Este important să vezi jumătatea plină a paharului și să îți permiți, din când în când, să te lași cuprins de magia sărbătorilor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop decembrie
horoscop final an
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Doliu în mediul academic ieșean
Publicat acum 41 minute
Un tânăr a murit într-un accident produs în Târgu-Neamț, după ce a ieșit cu mașina dintr-o spălătorie
Publicat acum 47 minute
Prezența la vot la alegerile pentru Primăria București 2025 - Rezultate LIVE
Publicat acum 52 minute
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii decembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Alegeri primar București 2025. Cătălin Drulă (USR), primele declarații / Video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close