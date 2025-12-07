Previziuni astrale a doua jumătate a lunii decembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Se pare că, la finalul anului 2025, astrele vor să fim mai pragmatici. Venus și Marte vor tranzita semnul Capricornului, deci până și distracția va fi mai controlată. Poate chiar avem nevoie de o atitudine serioasă înainte de un an 2026, care se va demonstra a fi foarte provocator, cel puțin din punctul de vedere al teoriei astrologice.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a zecea. Pentru finalul anului, acest tranzit poate fi mai provocator. Pentru că pune accentul pe carieră și rolul din societate. Cu alte cuvinte, deși te vei strădui, să te implici în organizarea sărbătorilor, s-ar putea să fii destul de preocupat de ce se întâmplă la serviciu sau din cauza unor proiecte importante. Ce-i drept, ambiția ta va fi nemărginită. Pot apărea neînțelegeri cu autoritățile.

Taur/Ascendent în Taur

O perioadă nemaipomenită pentru cei care vor să călătorească, să își revadă rudele sau să organizeze evenimente speciale de sărbători. Astrele vă încurajează să gândiți diferit finalul anului, să nu repetați ce ați tot făcut. Pentru unii dintre voi, cheltuielile vor fi mai mari, așa că bugetul va fi destabilizat. Astrele vă recomandă să nu vă bazați pe ideea că aveți timp.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur va rămâne în casa a șaptea, până la finalul anului. Discuțiile cu partenerul sau persoanele importante vor fi interminabile. Iar subiectul principal: banii. Oricât de mult ați negocia, ați încerca să amânați unele cheltuieli, bugetul tot va avea de suferit. Totuși, ar fi recomandabil, să evitați reproșurile și jignirile în zilele de sărbători.

Rac/Ascendent în Rac

În a doua jumătate a lunii, parcă nici nu veți exista. Vă veți dedica în totalitate celorlalți. Familie, prieteni, colegi. Și nimeni nu vă cere asta! Pur și simplu, doriți să vă asigurați că vor avea parte de clipe memorabile în preajma sărbătorilor. Însă există riscul epuizării. În plus, deși depuneți atâtea eforturi pentru o atmosferă uimitoare, nu veți reuși să vă bucurați cu adevărat de clipă. Deci aveți nevoie de un echilibru.

Leu/Ascendent în Leu

Acest final de an va fi copleșitor pentru tine. La serviciu, apar tot felul de provocări exact atunci când vrei să dedici timp suplimentar familiei și organizării sărbătorilor. Unii dintre voi vor fi mai retrași, mai modești și dornici să evite gălăgia. Vă recomandăm să alegeți simplitatea, să nu vă aglomerați programul și să învățați să spuneți nu.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Finalul anului 2025 îți va prii de minune! Cu Soarele, Venus și Marte, toate în casa a cincea, sărbătorile tale vor fi de neuitat! Veți fi creativi, romantici, petrecăreți, generoși, pasionali și foarte competitivi. Mercur, propriul guvernator, rămâne în casa a patra și vă oferă ocazia de a îmbunătăți comunicarea cu membrii familiei. În plus, vă ajută la organizare și planificare.

Balanță/Ascendent în Balanță

Aspectele astrologice principale sunt potrivite mai ales pentru aceia care își doresc îmbunătățirea locuinței, să se mute sau să consolideze relația cu familia. Cumva, la final de an, astrele vor să fiți mai atenți la viața personală, să petreceți timp suplimentar cu persoanele iubite și să vă construiți noi fundații. S-ar putea să apară și unele dispute de sărbători, dar acestea vor lămuri probleme mai vechi.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Nu vei avea o clipă de liniște! Și asta pentru că, exact acum în preajma sărbătorilor, vei avea numeroase drumuri de făcut, chestiuni administrative de rezolvat și să te ocupi și de organizarea sărbătorilor. Cheia succesului va fi comunicarea. Dacă vei fi ușor de înțeles și vei adopta diplomația, apropiații te vor ajuta și astfel vei putea să fii cât mai prezent.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Pe plan financiar, vor apărea prea multe provocări. Tu aveai un buget pregătit pentru finalul anului, dar degeaba. Și nu sunt doar cheltuieli care pot fi amânate sau ajustate, ci unele obligatorii. Unii dintre voi vor avea tendința de a promite multe și de a face mai nimic. Încercați să fiți cât se poate de pragmatici.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Cu Soarele, Venus și Marte în semnul tău, termini anul învingător! Oriunde vei merge, vei deveni sufletul petrecerii. Ai inițiative și idei formidabile, carismă și ambiție din plin. Ce-i drept, apropiații nu vor putea ține pasul cu tine și te vor admira. Deși îți propui să te și odihnești de sărbători, trebuie să știi că nu vei reuși. Pentru că nu vrei să ratezi nicio clipă de bucurie!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Nu știm ce planuri ai tu pentru acest final de an, dar să îți spunem la ce s-au gândit astrele. La odihnă! Indiferent că vor fi multe activități sau puține, tu vei fi destul de obosit, epuizat și indisponibil chiar și pentru distracție. Adică, de ochii lumii, vei zâmbi sau vei schița un dans, însă vei aștepta clipa potrivită pentru a te retrage. Ai nevoie de liniște.

Pești/Ascendent în Pești

Vei fi mai sociabil ca niciodată. De voie sau nevoie! Pe lângă partener și familie, vei interacționa cu mulți alți oameni. Fie de sărbători, fie pur și simplu. Prietenii chiar te vor ajuta dacă vor apărea încurcături sau probleme. Este important să vezi jumătatea plină a paharului și să îți permiți, din când în când, să te lași cuprins de magia sărbătorilor.