Începe Anul Nou Chinezesc, anul Calului de Foc. Cinci zodii se îmbogățesc. Și nu discret!

Calul de Foc este un semn special în zodiacul chinezesc - se repetă o dată la 60 de ani. Ce ne spune asta despre noul an chinezesc care este pe cale să înceapă? Se anunță un an cu o energie puternică și plină de transformări.

În 17 februarie 2026, începe anul Calului de Foc, odată cu prima Lună Nouă a anului. Spre deosebire de calendarul solar, cel chinezesc se bazează pe mișcarea Lunii, de aceea data la care începe anul nou chinezesc este diferită.

Începutul și sfârșitul Anului Nou Chinezesc, marcat de inele foc

Într-un mod văzut a fi absolut fascinant, Anul Calului de Foc, așteptat cu multă nerăbdare, începe și se termină cu eclipse solare inelare, numite și inele de foc, un fenomen rar și spectaculos pentru cei pasionați de astrologie.

Noul an, al Calului de Foc, este așteptat să aducă multă acțiune, libertate, progres, energie: urmează o etapă a vieții în care vei înainta cu curaj, fără teama de obstacole. Vor fi schimbări rapide, noi oportunități și dezvoltare personală. Toate, într-un ritm mult mai alert al vieții. Calul de Foc aduce dorința de progres, este un semn care nu rămâne pe loc. Calul aduce un an nou 2026 în care oamenii devin mai hotărâți, mai dornici să facă schimbări semnificative, iar elementul foc aduce energia și impulsul de a acționa rapid. Riscul în anul Calului de Foc este să nu-ți canalizezi eficient energia. Dacă ai obiective în schimb și ești dispus să le transformi în realitate, acum este momentul.

În anul Calului de Foc, care începe în 17 februarie 2026, cinci zodii ar urma să fie privilegiate:

Cal

Pentru cei care se află în zodia Calului (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026), succesul din 2026 se anunță răsunător. Dacă ați tot gravitat în jurul dorinței de a avea un salariu mai mare, o funcție mai bună, anul 2026 este cel pe care-l așteptați. Veți câștiga și nu o veți face discret, ci extrem de vizibil!

Tigru

Cei născuți sub semnul Tigrului (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) înfloresc în anul Calului de Foc. Ei vor reuși să iasă din rutină, iar succesul financiar va veni dintr-un rol nou, o industrie diferită. În viața voastră, totul se va sincroniza perfect, iar deciziile de la începutul anului vor avea efecte imense în timp. Când te vei uita la anul 2026, o vei face ca la anul în care s-a schimbat totul.

Șarpe

Cei născuți sub semnul Șarpelui sunt strategici, fac avere prin planificare inteligentă. Ei sunt cei care calculează totul dinainte și se alătură discret unor oameni potriviți. Succesul lor, din 2026, va fi baza unui viitor solid. Șerpii primesc, în anul Calului de Foc, recunoaștere. Oamenii au încredere în expertiza lor, în ei. 2026 este anul în care a fi selectiv te face mai bogat.

Bivol

Pentru Bivol (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021), va fi unul dintre cei mai puternici ani, apar recompense financiare concrete, precum creșteri salariale sau promovări. Este important să continuați pe drumul ales, veți obține câștiguri măsurabile.

Câine

Câinii ( (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030) vor avea un an plin de încredere. Ei vor fi recompensați pentru seriozitate în 2026. Oportunitățile vor veni spre tine fără a le căuta. Banii care-ți vor veni în 2026 vor fi meritați, va fi un succes de durată.