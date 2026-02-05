Un focar de norovirus amână un meci de hochei la Jocurile Olimpice de Iarnă

Un purtător de cuvânt al Asociației Finlandeze de Hochei pe Gheață a declarat că 13 jucătoare au fost fie infectate cu norovirus, fie plasate în carantină, conform NBC News.

Finlandezele trebuiau să evolueze, joi, 5 februarie, împotriva Canadei.

„Deși toate părțile interesate recunosc dezamăgirea de a nu juca meciul așa cum era programat inițial, aceasta a fost o decizie responsabilă și necesară, care reflectă spiritul Jocurilor Olimpice și integritatea competiției”, au anunțat oficialii olimpici.

Simptomele norovirusului

Norovirusul este un virus extrem de contagios, care provoacă vărsături și diaree și care poate duce la deshidratare. Norovirusul poate reprezenta un risc deosebit pentru sportivi din cauza potențialului de răspândire în medii de contact apropiat, cum ar fi vestiarele.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, majoritatea persoanelor infectate cu norovirus se recuperează în câteva zile, dar sunt încă contagioase timp de câteva zile după această perioadă.

Sportivele au observat că ceva nu este în regulă, prima dată, marți seară. Apoi, joi, echipa s-a antrenat și, până la final, a rămas cu numai 10 jucătoare sănătoase.

Jucătoarele finlandeze rămân cu moralul ridicat

„Majoritatea (n.r. jucătoarelor bolnave) se simt mai bine, dar nu sunt suficient de sănătoase pentru a juca”, a declarat antrenorul finlandez Tero Lehterä pentru AP.

„Și există posibilitatea ca infecția să poată ajunge și la echipa Canadei, dacă am juca”, a mai punctat el.

Jucătoarele finlandeze încearcă, însă, să-și mențină moralul ridicat: „Nu este plăcut, cu siguranță. Dar încercăm să ne concentrăm zi de zi”, a declarat căpitanul Finlandei, Jenni Hiirikoski.

„Lucrul important a fost modul în care tolerăm diferite lucruri. Cred că încercăm să ne ajutăm reciproc, indiferent de situație și cum decurg lucrurile. Așa că rămâne să fim calme și concentrate”, a mai punctat ea.

Finlanda a avut dintotdeauna o echipă de hochei feminin competitivă. Țara a câștigat medalia de bronz la ultimele două Jocuri Olimpice de iarnă. Meciul Finlanda-Canada a fost reprogramat pe 12 februarie, la Arena de Hochei pe Gheață Milano Rho.

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina se desfășoară în perioada 6-22 februarie 2026. *Cu excepția unor probe, desfășurate înainte de 6 februarie, cu scopul de a permite desfășurarea completă a competițiilor, care, în acest an, sunt organizate în patru locații diferite.

