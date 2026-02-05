€ 5.0945
|
$ 4.3209
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0945
|
$ 4.3209
 
DCNews Sport Un focar de norovirus amână un meci de hochei la Jocurile Olimpice de Iarnă
Data actualizării: 19:21 05 Feb 2026 | Data publicării: 19:20 05 Feb 2026

Un focar de norovirus amână un meci de hochei la Jocurile Olimpice de Iarnă
Autor: Iulia Horovei

norovirus la jocurile olimpice de iarna 2026 Focar de norovirus la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Colaj DCNews/Sursa foto: Pixabay/Freepik

Echipa feminină de hochei a Finlandei a fost nevoită să amâne primul meci din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă, după apariția unui focar de norovirus.

Un purtător de cuvânt al Asociației Finlandeze de Hochei pe Gheață a declarat că 13 jucătoare au fost fie infectate cu norovirus, fie plasate în carantină, conform NBC News.

Finlandezele trebuiau să evolueze, joi, 5 februarie, împotriva Canadei.

„Deși toate părțile interesate recunosc dezamăgirea de a nu juca meciul așa cum era programat inițial, aceasta a fost o decizie responsabilă și necesară, care reflectă spiritul Jocurilor Olimpice și integritatea competiției”, au anunțat oficialii olimpici.

Simptomele norovirusului

Norovirusul este un virus extrem de contagios, care provoacă vărsături și diaree și care poate duce la deshidratare. Norovirusul poate reprezenta un risc deosebit pentru sportivi din cauza potențialului de răspândire în medii de contact apropiat, cum ar fi vestiarele.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, majoritatea persoanelor infectate cu norovirus se recuperează în câteva zile, dar sunt încă contagioase timp de câteva zile după această perioadă.

Sportivele au observat că ceva nu este în regulă, prima dată, marți seară. Apoi, joi, echipa s-a antrenat și, până la final, a rămas cu numai 10 jucătoare sănătoase.

Jucătoarele finlandeze rămân cu moralul ridicat

„Majoritatea (n.r. jucătoarelor bolnave) se simt mai bine, dar nu sunt suficient de sănătoase pentru a juca”, a declarat antrenorul finlandez Tero Lehterä pentru AP.

„Și există posibilitatea ca infecția să poată ajunge și la echipa Canadei, dacă am juca”, a mai punctat el.

Jucătoarele finlandeze încearcă, însă, să-și mențină moralul ridicat: „Nu este plăcut, cu siguranță. Dar încercăm să ne concentrăm zi de zi”, a declarat căpitanul Finlandei, Jenni Hiirikoski.

„Lucrul important a fost modul în care tolerăm diferite lucruri. Cred că încercăm să ne ajutăm reciproc, indiferent de situație și cum decurg lucrurile. Așa că rămâne să fim calme și concentrate”, a mai punctat ea.

Finlanda a avut dintotdeauna o echipă de hochei feminin competitivă. Țara a câștigat medalia de bronz la ultimele două Jocuri Olimpice de iarnă. Meciul Finlanda-Canada a fost reprogramat pe 12 februarie, la Arena de Hochei pe Gheață Milano Rho. 

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina se desfășoară în perioada 6-22 februarie 2026. *Cu excepția unor probe, desfășurate înainte de 6 februarie, cu scopul de a permite desfășurarea completă a competițiilor, care, în acest an, sunt organizate în patru locații diferite.

Citește și: JO de Iarnă 2026, 4 ceremonii de deschidere. Ce sportivi poartă drapelul României

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Jocurile Olimpice 2026
finlanda
hochei
norovirus
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
România se aliniază cu evaluarea SUA: Țoiu a mers la Washington cu bogățiile țării: de la cupru, la magneziu și grafit
Publicat acum cateva secunde
Imagini cu Cristi Chivu purtând flacăra olimpică la Milano (VIDEO)
Publicat acum 15 minute
Avarie la o conductă de gaze în Craiova: 30 de persoane, evacuate
Publicat acum 19 minute
Cristina Iordache, producătoarea filmului "Efectul Pufi", invitată la DC Anima - VIDEO
Publicat acum 23 minute
Lege nouă în Italia: Dacă asupra unui copil este găsit un cuțit, părinții sunt amendați cu până la 1.000 de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 52 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 9 ore si 28 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 10 ore si 49 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Minge la fileu pentru Nicușor Dan, după mesajul venit din SUA. Chirieac: În sfârșit am atras atenția administrației Trump
Publicat acum 10 ore si 41 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close