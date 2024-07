Acte de vandalism la Jocurile Olimpice de la Paris. „Atac masiv“ și incendii pe rutele feroviare de mare viteză / foto

Huliganii au efectuat atacuri incendiare asupra rețelei de trenuri de mare viteză a Franței, provocând perturbări majore de călătorie înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, scrie Sky News.

Operatorul feroviar de stat SNCF a declarat că incendiile au fost declanșate la instalații de-a lungul liniilor care leagă Parisul de vestul, nordul și estul țării și că serviciile vor fi grav afectate în weekend.

Într-un comunicat, operatorul a precizat: „Aseară, SNCF a fost victima mai multor acte de vandalism pe liniile de mare viteză din Atlantic, Nord și Est. Incendiile au fost puse în mod deliberat pentru a ne deteriora instalațiile”.

Operatorul a mai spus că „atacul masiv a fost menit să paralizeze rețeaua feroviară”.

Ministrul Sportului Amelie Oudea-Castera a condamnat vandalismul, pe care l-a numit „un fel de sabotaj coordonat”.

„Este complet îngrozitor. A viza jocurile înseamnă a viza Franța. Va perturba această zi și probabil și în acest weekend”, a mai precizat ministrul.

